24 семейных фото, на которых происходит нечто странное

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Идеальные семейные снимки радуют глаз, зато несуразные врезаются в память на всю жизнь. Мы в редакции AdMe.ru посмеялись над этими фотографиями и даже захотели тоже пересмотреть свои семейные альбомы в поисках чего-нибудь смешного. Да и просто так!

«Мы с сестрой и братом решили сфотографироваться с нашими собаками. Но во время фотосессии на собак что-то нашло»

«Я так хотел продемонстрировать свой талант на семейном фото. Не получилось»

«Мы сперва не поняли, почему фотограф перестал снимать и, захохотав, упал на землю. Мы послали близким это фото с подписью „Без вас Рождество такое сопливое!“»

«Мама решила, что пропустить по стаканчику пунша перед походом в фотоателье — это отличная идея. Все получились странными и лиловыми»

«Не помню, что было в этой коробке. Надеюсь, штаны»

«Моего младшего брата было невозможно заставить стоять смирно, поэтому фотограф решил запечатлеть его в прыжке»

«Вот, встретили Жасмин. У нас нет детей»

«Бабушка и дедушка впервые посетили японский ресторан»

«Мой брат всегда был в противофазе»

«Кажется, это единственный наш семейный портрет, очень им дорожу!»

«Бабуля и дедуля хотели сделать фото с внуками в церкви. Наша дочь ненавидела фотографироваться, а мальчики начали буянить, вооружившись динозавром и вантузом, которые они взяли из ящика с хламом. Бесценно»

«1970-й, моя мама — заклинатель птиц»

«Это мы с нашей малышкой. И сегодня мы так горды! Наверное»

«Мой босс — отец шестерых детей. Случайно ему удалось запечатлеть реакцию каждого из них на новогодние подарки»

«Мой старший сын пошел в садик, а младший был расстроен и злобно смотрел на него в окно»

«Папа френдзонит маму»

«Время кормежки!»

«Я был не очень успешным в лиге армрестлинга, но у этого парня есть отличные шансы»

Момент, когда ты осознал, что ты больше не самый младший ребенок в семье

«Так хотелось сделать классное совместное фото на Октоберфесте»

«Люблю эту отцовскую фотку. Он устанавливал таймер на камере»

«Я фотографировала дочь и внуков и только потом заметила, что происходит на заднем плане!»

«Отец откопал классное фото с моего выпускного»

«Моя сестра хотела дурацкое семейное фото, а я нет»