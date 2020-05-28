23 завораживающих снимка, в которых вся сила и красота природы

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В жизни важно видеть прекрасное в самых простых вещах. Иногда неземная красота может скрываться за окном вашего дома или офиса. Хорошо, что теперь у каждого есть телефон, чтобы запечатлеть и поделиться увиденным с окружающими.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться окружающей нас природе, и у нас нет никаких сил скрывать найденные снимки от вас.

«Сделал фото шторма, надвигающегося в ясную ночь»

«Лошадь Амиго Джо моего брата пьет на рассвете в горах Монтаны»

«Красивый вид во время моего сегодняшнего хайкинга»

Стэнли-парк в Ванкувере

Дерево, растущее в расщелине каньона

«Вот почему я хожу на прогулку во время заката каждый день»

Рандеву с природой

Летняя ночь в Финляндии

«Сфотографировал своих друзей в туманный день»

Вид сквозь лед в Исландии

Дерево проросло сквозь заброшенную трубу

Национальный заповедник «Коконино»

«Вид из моего нового офиса»

«Замечено вчера над Техасом»

Внутри заячьей норы. Мать-природа всегда победит

«Вид из окна моей спальни (без фильтров)»

«Остров Пхи-Пхи, Таиланд. Без фильтров»

«Сделал фото грозы»

В автономном регионе Португалии, на Азорах, есть 9 изолированных островов. Их национальный цветок — гортензия

«Вид из моего дома на восход солнца»

Кресельный подъемник ночью

Национальный парк «Олимпик»

Наслаждение природой

Мир вокруг такой интересный! Поделитесь в комментариях снимками природы, которые вы сами сделали. И не забудьте подписать, что запечатлено на фото.