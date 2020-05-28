23 завораживающих снимка, в которых вся сила и красота природы
В жизни важно видеть прекрасное в самых простых вещах. Иногда неземная красота может скрываться за окном вашего дома или офиса. Хорошо, что теперь у каждого есть телефон, чтобы запечатлеть и поделиться увиденным с окружающими.
Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться окружающей нас природе, и у нас нет никаких сил скрывать найденные снимки от вас.
«Сделал фото шторма, надвигающегося в ясную ночь»
«Лошадь Амиго Джо моего брата пьет на рассвете в горах Монтаны»
«Красивый вид во время моего сегодняшнего хайкинга»
Стэнли-парк в Ванкувере
Дерево, растущее в расщелине каньона
«Вот почему я хожу на прогулку во время заката каждый день»
Рандеву с природой
Летняя ночь в Финляндии
«Сфотографировал своих друзей в туманный день»
Вид сквозь лед в Исландии
Дерево проросло сквозь заброшенную трубу
Национальный заповедник «Коконино»
«Вид из моего нового офиса»
«Замечено вчера над Техасом»
Внутри заячьей норы. Мать-природа всегда победит
«Вид из окна моей спальни (без фильтров)»
«Остров Пхи-Пхи, Таиланд. Без фильтров»
«Сделал фото грозы»
В автономном регионе Португалии, на Азорах, есть 9 изолированных островов. Их национальный цветок — гортензия
«Вид из моего дома на восход солнца»
Кресельный подъемник ночью
Национальный парк «Олимпик»
Наслаждение природой
Мир вокруг такой интересный! Поделитесь в комментариях снимками природы, которые вы сами сделали. И не забудьте подписать, что запечатлено на фото.
Фото на превью isaacsjohnston / Reddit