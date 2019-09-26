20+ завораживающих красоток, в жилах которых течет кровь разных национальностей
Исследования показали, что люди смешанных кровей кажутся нам более привлекательными, чем те, у кого родители одной национальности. Связано это с понятием гетерозиса: когда гены наследуются от разнородных родителей, увеличивается жизнеспособность «гибрида».
Как бы там ни было, но метисы действительно обладают какой-то особенной притягательностью. И наша подборка тому доказательство.
Мы в AdMe.ru восхитились красотой людей-полукровок и хотим показать вам несколько их снимков.
1. Кения Кински (Германия + афроамериканские корни)
2. Кико Мидзухара (Япония + Корея + США)
3. Сара Лисандер (Норвегия + Нигерия)
4. Лорен Николь Чин (Китай + Ямайка + африканские корни)
5. Хадиджа Ред Тандер (индейские корни + Испания + африканские корни)
6. Рина Фукуши (Япония + Филиппины)
7. Алиша Диксон (Англия + Ямайка)
8. Далянь Арекион (Маврикий + Испания)
9. Каролин Таварес (Португалия + Бразилия + афроамериканские корни)
10. Рашида Джонс (Великобритания + Израиль + афроамериканские корни)
11. Дилия Мартинс (Голландия + Нигерия)
12. Розарио Доусон (Пуэрто-Рико + Куба + Ирландия + афроамериканские и индейские корни)
13. Рола (Япония + Бангладеш)
14. Анаис Мали (Польша + Чад)
15. Элена Саратцева (Россия + Ангола)
16. Малайка Фирт (Англия + Кения)
17. Эка Эйох (кавказские корни + Нигерия)
18. Хейли Кийоко (Япония + Англия + Ирландия)
19. Филлипа Стил (Фиджи + Тонга + Франция + Англия)
20. Морган Антуш (Барбадос + индейские корни + Словакия + Швейцария + Ирландия)
21. Синди Бруна (Конго + Италия)
22. Шанина Шейк (Пакистан + Литва)
Может быть, у вас тоже смешанные корни? Покажите нам, как вы выглядите.
Фото на превью shaninamshaik / instagram