20+ завораживающих красоток, в жилах которых течет кровь разных национальностей

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Исследования показали, что люди смешанных кровей кажутся нам более привлекательными, чем те, у кого родители одной национальности. Связано это с понятием гетерозиса: когда гены наследуются от разнородных родителей, увеличивается жизнеспособность «гибрида».

Как бы там ни было, но метисы действительно обладают какой-то особенной притягательностью. И наша подборка тому доказательство.