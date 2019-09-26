20+ завораживающих красоток, в жилах которых течет кровь разных национальностей

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Исследования показали, что люди смешанных кровей кажутся нам более привлекательными, чем те, у кого родители одной национальности. Связано это с понятием гетерозиса: когда гены наследуются от разнородных родителей, увеличивается жизнеспособность «гибрида».

Как бы там ни было, но метисы действительно обладают какой-то особенной притягательностью. И наша подборка тому доказательство.

Мы в AdMe.ru восхитились красотой людей-полукровок и хотим показать вам несколько их снимков.

1. Кения Кински (Германия + афроамериканские корни)

2. Кико Мидзухара (Япония + Корея + США)

3. Сара Лисандер (Норвегия + Нигерия)

4. Лорен Николь Чин (Китай + Ямайка + африканские корни)

5. Хадиджа Ред Тандер (индейские корни + Испания + африканские корни)

6. Рина Фукуши (Япония + Филиппины)

7. Алиша Диксон (Англия + Ямайка)

8. Далянь Арекион (Маврикий + Испания)

9. Каролин Таварес (Португалия + Бразилия + афроамериканские корни)

10. Рашида Джонс (Великобритания + Израиль + афроамериканские корни)

11. Дилия Мартинс (Голландия + Нигерия)

12. Розарио Доусон (Пуэрто-Рико + Куба + Ирландия + афроамериканские и индейские корни)

13. Рола (Япония + Бангладеш)

14. Анаис Мали (Польша + Чад)

15. Элена Саратцева (Россия + Ангола)

16. Малайка Фирт (Англия + Кения)

17. Эка Эйох (кавказские корни + Нигерия)

18. Хейли Кийоко (Япония + Англия + Ирландия)

19. Филлипа Стил (Фиджи + Тонга + Франция + Англия)

20. Морган Антуш (Барбадос + индейские корни + Словакия + Швейцария + Ирландия)

21. Синди Бруна (Конго + Италия)

22. Шанина Шейк (Пакистан + Литва)

Может быть, у вас тоже смешанные корни? Покажите нам, как вы выглядите.

Фото на превью shaninamshaik / instagram

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