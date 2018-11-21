20 сочных кадров, снятых в роковой момент

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Многие люди в ожидании идеального кадра могут долго терпеть неудобства и уповать на фортуну. А вот к другим иногда ни с того ни с сего удача поворачивается лицом — и у них получаются интересные снимки.

AdMe.ru делится результатами такого случайного везения.

1. «Мой друг учится правильно есть китайские пельмени»

2. Кто-то сейчас примет водные процедуры

3. Ну все, я ухожу от вас

4. «Дорогая, ты мне и слова сказать не даешь!»

5. Она хотела поймать мыльный пузырик

6. А мне летать охота!

7. Удачный момент для селфи

8. Ох, будет больно...

9. Вот это парень удачно сел!

10. Посмотрите, какую рыбу я пой...

11. У кого-то сейчас будет мокрая рубашка

12. И тут он чихнул

13. Момент катастрофы

14. Берегись! А, уже поздно...

15. Неукротимая шевелюра

16. Остановись, мгновенье!

17. Как же ты надоела со своим «Сфоткай меня с листочками!»

18. Реакция мужчины на заднем фоне прекрасна

19. «Папа сделал кадр как раз в тот момент, когда рак укусил меня»

20. Левитирующий банан

А у вас есть подобные фотографии? Делитесь ими в комментариях.