20 сочных кадров, снятых в роковой момент
Многие люди в ожидании идеального кадра могут долго терпеть неудобства и уповать на фортуну. А вот к другим иногда ни с того ни с сего удача поворачивается лицом — и у них получаются интересные снимки.
AdMe.ru делится результатами такого случайного везения.
1. «Мой друг учится правильно есть китайские пельмени»
2. Кто-то сейчас примет водные процедуры
3. Ну все, я ухожу от вас
4. «Дорогая, ты мне и слова сказать не даешь!»
5. Она хотела поймать мыльный пузырик
6. А мне летать охота!
7. Удачный момент для селфи
8. Ох, будет больно...
9. Вот это парень удачно сел!
10. Посмотрите, какую рыбу я пой...
11. У кого-то сейчас будет мокрая рубашка
12. И тут он чихнул
13. Момент катастрофы
14. Берегись! А, уже поздно...
15. Неукротимая шевелюра
16. Остановись, мгновенье!
17. Как же ты надоела со своим «Сфоткай меня с листочками!»
18. Реакция мужчины на заднем фоне прекрасна
19. «Папа сделал кадр как раз в тот момент, когда рак укусил меня»
20. Левитирующий банан
А у вас есть подобные фотографии? Делитесь ими в комментариях.
Фото на превью nichtsneues / imgur