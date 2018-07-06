20+ снимков молодого блогера, подтверждающих, что современное искусство вполне может обойтись без фотошопа

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Еще недавно блогер Виктория Даль принимала участие в различных съемках в качестве модели. Однако однотипные фотосессии ей быстро наскучили. Девушка начала придумывать нестандартные сюжеты для снимков, но они не нашли отклика у фотографов. Поэтому свои идеи Виктория решила воплощать в жизнь сама. Так появился аккаунт в инстаграме, который всего за год собрал десятки тысяч поклонников ее творчества.

AdMe.ru вдохновился работами молодого блогера и решил поделиться этим с вами. Интереснее всего знакомиться с творчеством автора, зная историю создания снимков, а также тот факт, что на них нет фотошопа.

Виктория родом из небольшого города, но уже 5-й год живет в Санкт-Петербурге

Девушка учится в Политехническом университете, где изучает 3D-графику, живопись и основы дизайна

Фотографией Вика занимается только год. Но за это время уже многому успела научиться, причем самостоятельно

Весь реквизит и техническую сторону съемки девушка прорабатывает сама

Это действительно трудоемкий процесс, поскольку требуется собрать воедино множество деталей. А фотошоп на снимках практически не используется

Виктория даже записала отдельное видео, чтобы рассказать, как происходили съемки данного фото. Ведь в аквариуме находится настоящая голова

Иногда процесс действительно опасный, поскольку даже огонь для снимков используется реальный

А это — ванна с самым что ни на есть настоящим льдом

Готовить карамельные леденцы для съемок Вике тоже не впервой

Живые аквариумные рыбки в хендмейд-купальнике из полиэтиленовых пакетов — легко

По словам Виктории, на творчество ее вдохновляет сама жизнь. И любая мелочь может зародить в ее воображении новый образ

В своих работах девушка нередко поднимает злободневные темы

Вопросы по охране окружающей среды

Интернет-зависимость

Вредные привычки

Тема вечной любви также актуальна

Иногда в процессе съемок нужна не одна пара рук, чтобы держать реквизит

Вот почему нередко Виктории помогают ее молодой человек и друзья

Блогер охотно общается со своими подписчиками в комментариях

Отвечает на интересующие их вопросы о деталях съемки

Вполне возможно, что сейчас фотографы, раньше не принимавшие идеи Виктории, уже кусают локти

В то время как работы блогера набирают все большую популярность

Сейчас в планах у девушки — создавать все больше снимков, посвященных защите природы и животных

Автор надеется, что с помощью искусства ей удастся донести до людей мысль о том, что к подобным проблемам не стоит оставаться равнодушными

А какое впечатление работы молодого блогера произвели на вас? Возможно, есть снимки, которые понравились вам больше всего и их идея оказалась вам особенно близка?