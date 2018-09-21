20+ снимков, которые борются за звание лучшей инстаграм-фотографии года (Мы не можем выбрать, кто круче, а вы?)
В этом году компания Photobox решила провести конкурс на лучшую фотографию, опубликованную в инстаграме. Его цель — найти снимки, на которых отображена красота нашего мира, которые вдохновляют других людей на то, чтобы ценить жизнь и искать прекрасное. Своими фотографиями поделились более 180 000 пользователей, и недавно жюри конкурса определилось с шорт-листом лучших работ. Участников оценивали только по фотографии. Количество лайков и подписчиков, оборудование, на которое был сделан снимок, статус профи или любителя — все это не имело значения.
Мы в AdMe.ru вдохновились работами, которые вошли в шорт-лист, и делимся с нашими читателями потрясающими снимками, претендующими на звание победителя в 10 различных номинациях.
#БезФильтра
Любовь
Животные
Путешествия
Нажак, Франция.
Сен-Бартелеми, Франция.
Пещера Бенагил, Португалия.
Мода
Пейзаж
Гленорчи, Новая Зеландия.
Сен-Мало, Франция.
Фестивали
Lyon World Cup, Франция.
Green Man Festival, Уэльс.
2 000 Trees Festival, Англия.
Искусство / Культура
Спорт
Семья
Полный список финалистов можно посмотреть здесь. Вы можете сами поучаствовать в этом конкурсе в следующем году.
Какая из работ понравилась вам больше всего?