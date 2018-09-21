20+ снимков, которые борются за звание лучшей инстаграм-фотографии года (Мы не можем выбрать, кто круче, а вы?)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В этом году компания Photobox решила провести конкурс на лучшую фотографию, опубликованную в инстаграме. Его цель — найти снимки, на которых отображена красота нашего мира, которые вдохновляют других людей на то, чтобы ценить жизнь и искать прекрасное. Своими фотографиями поделились более 180 000 пользователей, и недавно жюри конкурса определилось с шорт-листом лучших работ. Участников оценивали только по фотографии. Количество лайков и подписчиков, оборудование, на которое был сделан снимок, статус профи или любителя — все это не имело значения.