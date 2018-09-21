20+ снимков, которые борются за звание лучшей инстаграм-фотографии года (Мы не можем выбрать, кто круче, а вы?)

В этом году компания Photobox решила провести конкурс на лучшую фотографию, опубликованную в инстаграме. Его цель — найти снимки, на которых отображена красота нашего мира, которые вдохновляют других людей на то, чтобы ценить жизнь и искать прекрасное. Своими фотографиями поделились более 180 000 пользователей, и недавно жюри конкурса определилось с шорт-листом лучших работ. Участников оценивали только по фотографии. Количество лайков и подписчиков, оборудование, на которое был сделан снимок, статус профи или любителя — все это не имело значения.

Мы в AdMe.ru вдохновились работами, которые вошли в шорт-лист, и делимся с нашими читателями потрясающими снимками, претендующими на звание победителя в 10 различных номинациях.

#БезФильтра

Любовь

Животные

Путешествия

Нажак, Франция.

Сен-Бартелеми, Франция.

Пещера Бенагил, Португалия.

Мода

Пейзаж

Гленорчи, Новая Зеландия.

Сен-Мало, Франция.

Фестивали

Lyon World Cup, Франция.

Green Man Festival, Уэльс.

2 000 Trees Festival, Англия.

Искусство / Культура

Спорт

Семья

Полный список финалистов можно посмотреть здесь. Вы можете сами поучаствовать в этом конкурсе в следующем году.

Какая из работ понравилась вам больше всего?

18 На склад!
3 Комментарии
  • 21 сентября 2018
  • 3
  • 20737

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