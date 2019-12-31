20 случайных фотографий, которые оказались похожи на шедевры мастеров Возрождения
Многие случайные снимки кажутся нам смешными и нелепыми: то рот неестественно откроется, то рука выгнется так, что хочется вызвать экзорциста. Но иногда эти кадры могут получиться такими восхитительными, что возникает непреодолимое желание выставить их в картинной галерее рядом с великими творениями художников прошлого.
Мы в AdMe.ru уверены, что если бы Микеланджело или да Винчи жили сегодня, то они наверняка бы увековечили сюжеты нескольких из этих случайно запечатленных мгновений на своих полотнах. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что некоторым удалось почти в точности повторить работы гениев кисти и красок.
1. Неудачная фотосессия
2. Рожденные из грязи
3. Сотворение интернета
4. Турецкий юноша
5. Последняя лекция
6. Борзая в лучах солнца
7. Молодая женщина за обеденным столом
8. Профессор в окружении студентов
9. Возвращение домой
10. Портрет жены
11. Сон
12. Граждане Бостона
13. Наслаждение
14. В поисках пиццы
15. Таверна
16. Прогулка по рынку в Марокко
17. В мастерской
18. Продавец орехов
19. Женщина с книгой
20. Селфи
Бонус: мы нашли аналоги современных «картин» у знаменитых художников прошлого
Дама с компьютером и «Дама с горностаем»
«Черная пятница» и «Триумф смерти»
А случалось ли вам создавать подобное цифровое искусство?
Фото на превью Jes Aznar / Stringer / gettyimages