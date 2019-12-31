20 случайных фотографий, которые оказались похожи на шедевры мастеров Возрождения

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Многие случайные снимки кажутся нам смешными и нелепыми: то рот неестественно откроется, то рука выгнется так, что хочется вызвать экзорциста. Но иногда эти кадры могут получиться такими восхитительными, что возникает непреодолимое желание выставить их в картинной галерее рядом с великими творениями художников прошлого.

Мы в AdMe.ru уверены, что если бы Микеланджело или да Винчи жили сегодня, то они наверняка бы увековечили сюжеты нескольких из этих случайно запечатленных мгновений на своих полотнах. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что некоторым удалось почти в точности повторить работы гениев кисти и красок.

1. Неудачная фотосессия

2. Рожденные из грязи

3. Сотворение интернета

4. Турецкий юноша

5. Последняя лекция

6. Борзая в лучах солнца

7. Молодая женщина за обеденным столом

8. Профессор в окружении студентов

9. Возвращение домой

10. Портрет жены

11. Сон

12. Граждане Бостона

13. Наслаждение

14. В поисках пиццы

15. Таверна

16. Прогулка по рынку в Марокко

17. В мастерской

18. Продавец орехов

19. Женщина с книгой

20. Селфи

Бонус: мы нашли аналоги современных «картин» у знаменитых художников прошлого

Дама с компьютером и «Дама с горностаем»

«Черная пятница» и «Триумф смерти»

А случалось ли вам создавать подобное цифровое искусство?