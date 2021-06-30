20+ ретрофото, которые перенесут вас в прошлое, как машина времени

Сегодня мы фотографируем чуть ли не каждый момент нашей жизни, и нашим потомкам будет довольно просто представить, какой она была. Но еще несколько десятков лет назад фотография была редкостью, и любой снимок представлял особую ценность.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что в каждом снимке из прошлого есть какая-то магия и чувствуется целая эпоха.

1929 год. Самая первая церемония вручения кинопремии «Оскар». Актриса Джанет Гейнор получает статуэтку за лучшую женскую роль

1923 год. Демонстрация роликовых коньков

1920 год. Студентки-геодезистки Пенсильванского университета делают топографическую съемку

Примерно 1880 год. Маленький мальчик в платье

В прежние времена платья не рассматривались как признак гендерного различия детей. Если мальчик был одет в платье, это значило, что он пока находится на попечении мамы. Брюки и бриджи в гардеробе малышей появлялись, например, тогда, когда в их воспитании начинал участвовать отец.

1920 год. Трое участников кругосветного велосипедного тура

1925 год. Запуск первого эскалатора в универмаге в Германии

1910-е. Дамы у купальных машин на пляже острова Нордернай в Германии

Раньше приличные женщины могли заходить в море только с помощью купальных машин — деревянных кабинок на колесах с люком в полу и лестницей в море. Эти фургоны запрягались лошадьми и доставляли дам прямиком в воду. Главным образом такие машины служили для того, чтобы женщины могли спокойно переодеться внутри без посторонних глаз.

1910-е. Марджори Стинсон, первая женщина — пилот авиапочты

Примерно 1910 год, Франция. Радиоскопия

1910 год. Универмаг Лондона. Женщина демонстрирует новейшую модель пылесоса

1930-е. Альберт Эйнштейн со своей второй женой Эльзой

1954 год. Знаменитая легкоатлетка и гольфистка Бейб Захариас в салоне красоты

1950-е. Две женщины спят на борту самолета Pan American World Airways, летящего из Орли в Рим

1926 год. Жених и невеста

1920-е. Пляжная полиция проверяет длину купальников

1920-е. Серфингистки на пляже Калифорнии

Примерно 1925 год. Молодой человек с самодельным радио

1940-е. Тату-салон

1927 год. Двое нарядно одетых подростков. Мускулы тоже ничего

1926 год. Супружеская пара у витрины шляпного магазина в Берлине

1914 год. Мэр Нью-Йорка разговаривает по телефону

1949 год. Принцесса Елизавета за рулем автосимулятора во время посещения Королевского общества по предотвращению несчастных случаев

1970-е. Мама Анджелины Джоли Маршелин Бертран позирует для каталога модельного агентства

1980-е. Участницы женской нью-вейв-группы