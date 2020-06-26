20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
25 лет — тот срок, за который одно поколение сменяется другим. И в 25–30 лет мы начинаем испытывать чувство ностальгии, грустить по ушедшим десятилетиям и с теплотой вспоминать 90-е годы. Впрочем, о том, почему мы вдруг так помешались на этой эпохе, мы уже рассуждали. К тому же, несмотря на все перипетии того периода, в 90-х был свой шарм, хотя бы потому, что это было время нашего детства и юности.
AdMe.ru со светлой грустью пролистал фотокарточки той пестрой эпохи, атмосфера которой до сих пор нас не отпускает.
Беззаботная детсадовская жизнь
В 1-м классе
Папа несет в подарок долгожданную игрушку
Дождь золотых листьев
На лавочке
Сложный выбор видеокассеты
Перед важным событием
В автомате
Влюбленные
У Казанского собора
Один компьютер на пятерых
Шахматисты в парке
Алла и Филипп
Елизавета II на Красной площади
Кошка на витрине магазина
Ларек
Молодая пара на Красной площади
Мама с детьми
За тортиком
Бабушка с букетом
Реклама «Пепси»
В парикмахерской
Прохожие кормят голубей
«Капусточки?»
Какая картинка встает у вас перед глазами, когда вы вспоминаете 90-е годы?
Фото на превью East News