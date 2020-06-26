20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х

25 лет — тот срок, за который одно поколение сменяется другим. И в 25–30 лет мы начинаем испытывать чувство ностальгии, грустить по ушедшим десятилетиям и с теплотой вспоминать 90-е годы. Впрочем, о том, почему мы вдруг так помешались на этой эпохе, мы уже рассуждали. К тому же, несмотря на все перипетии того периода, в 90-х был свой шарм, хотя бы потому, что это было время нашего детства и юности.