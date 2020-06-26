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20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х

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25 лет — тот срок, за который одно поколение сменяется другим. И в 25–30 лет мы начинаем испытывать чувство ностальгии, грустить по ушедшим десятилетиям и с теплотой вспоминать 90-е годы. Впрочем, о том, почему мы вдруг так помешались на этой эпохе, мы уже рассуждали. К тому же, несмотря на все перипетии того периода, в 90-х был свой шарм, хотя бы потому, что это было время нашего детства и юности.

AdMe.ru со светлой грустью пролистал фотокарточки той пестрой эпохи, атмосфера которой до сих пор нас не отпускает.

Беззаботная детсадовская жизнь

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© robert wallis / Contributor / Corbis Historical / Getty Images

В 1-м классе

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© Фотографии пользователей russiainphoto.ru

Папа несет в подарок долгожданную игрушку

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© AP / East News

Дождь золотых листьев

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

На лавочке

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

Сложный выбор видеокассеты

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© Wojtek Laski / East News

Перед важным событием

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

В автомате

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© Архив Алины Башмаковой / russiainphoto

Влюбленные

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

У Казанского собора

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

Один компьютер на пятерых

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© CrazyCat911 / pikabu

Шахматисты в парке

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

Алла и Филипп

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

Елизавета II на Красной площади

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© Архив Управления пресс-службы и информации президента РФ / russiainphoto

Кошка на витрине магазина

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

Ларек

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© Wojtek Lask / East News

Молодая пара на Красной площади

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© Peter Turnley / Contributor / Corbis Historical / Getty Images

Мама с детьми

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© Архив Владимира Александровича Карлова / russiainphoto

За тортиком

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© AP / East News

Бабушка с букетом

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

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В парикмахерской

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© Peter Turnley / Contributor / Corbis Historical / Getty Images

Прохожие кормят голубей

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© МАММ / МДФ

«Капусточки?»

20+ фото, глядя на которые вы прочувствуете всю неповторимую атмосферу 90-х
© East News

Какая картинка встает у вас перед глазами, когда вы вспоминаете 90-е годы?

Фото на превью East News
3481223
3k