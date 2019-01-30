20+ доказательств того, что длинные волосы делают мужчин чертовски притягательными

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Длинные волосы идут далеко не каждому мужчине, да и нравятся не всем женщинам. Но герои нашей подборки не прогадали, когда сделали ставку именно на такую прическу. Вы только посмотрите, насколько пленительны эти красавцы с роскошной шевелюрой. И главное, выглядят они чертовски мужественно, вопреки всем стереотипам.