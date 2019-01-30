20+ доказательств того, что длинные волосы делают мужчин чертовски притягательными
Длинные волосы идут далеко не каждому мужчине, да и нравятся не всем женщинам. Но герои нашей подборки не прогадали, когда сделали ставку именно на такую прическу. Вы только посмотрите, насколько пленительны эти красавцы с роскошной шевелюрой. И главное, выглядят они чертовски мужественно, вопреки всем стереотипам.
Мы в AdMe.ru полдня любовались привлекательными длинноволосыми мужчинами и спешим показать их всем, кто ценит эстетику и красоту.
Гвилим Пью
Джеффри Кендалл
Лассе Матберг
Кристиано
Марку Даниэль
Хэнк
Саймон
Марио Шенманн
Алан Банас
Бенни М.
Нильс Хорват
Джу Манзоне
Роберт Ретемейер
Уильям Тайлер
Педро Джаннини
Майкл Шуми
Матеус
Педро де Дженнаро
Марк
Филип Боттенберг
Катарино
Кевин Крикман
Леандро Доттавио
Рюрик Гисласон
А какая мужская прическа кажется привлекательной вам?
Фото на превью lasselom / instagram, cristiano_lb / pikabu