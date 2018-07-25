20 человек, для которых слово «нет» автоматически означает «да»

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Никто из нас не любит, когда нам что-либо запрещают, в чем-то отказывают или просто пытаются убедить, что мы неправы. Но есть особая категория людей, которые не приемлют подобное ни в каком виде и всячески дают это понять. И с этим посылом просто невозможно спорить.

AdMe.ru собрал фотографии, отражающие всю суть людей, которые явно не знают значение слова «нет» и которым это абсолютно не мешает жить.

20. Билл Мюррей может оставить автограф где угодно, даже на лбу

19. «Не знаю, что она продает, но я думаю, мне придется это купить»

18. Когда работаешь в женском коллективе, нельзя вот так взять и сказать: «Не ставьте свои сумки с продуктами в холодильник»

17. Этому парню неведомы запреты, он привык ломать систему

16. Желанию этой девушки проголосовать на выборах не помешала даже госпитализация. Вот так ее заносили на избирательный участок

15. Семейный подряд продает хот-доги прямо на протестной акции против употребления мяса в Беркли

14. Предупреждение синоптиков о сильном граде не заставило этого мужчину отложить поездку на мотоцикле

13. Нет смысла говорить им, что это детский бассейн

12. Когда твоя сексуальность не имеет границ

11. Так выглядят люди, которые еще при рождении сказали нет своему инстинкту самосохранения

10. Ну как можно отказать этим ребятам и не сыграть партию в покер?

9. Оказывать сопротивление такому патрулю просто невозможно

8. Когда тебе 108, а ты все еще позволяешь себе пропустить бутылочку пива на пикнике

7. «Она никогда не поедет», — говорили они

6. Если в транспорте нет свободных сидячих мест, можно найти себе лежачее

5. «Я сказал своему коллеге, что он не может курить под дождем, потому что его униформа потеряет свой презентабельный вид. Он эволюционировал в 3018 год»

4. Рискованно говорить нет, когда тебе делают предложение руки и сердца на краю скалы

3. А вы сможете перестать есть фастфуд, когда на вас вот так смотрят мстители быстрого питания?

2. «Мои 4-летние сыновья, которых мы усыновили, настаивают, что они близнецы»

1. После такой аргументации не сделать фото со слоном будет верхом неприличия

А вам приходилось сталкиваться с подобными людьми? Возможно, вы сами воспринимаете слово «нет» как вызов? Напишите в комментариях.