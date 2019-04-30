18 случаев, когда люди хотели сделать обычную фотографию, а получился шедевр эпохи Возрождения
Бывает, просто нажмешь на кнопку фотоаппарата, а на выходе получится кадр, похожий чуть ли не на полотно знаменитого итальянского художника. Чтобы делиться такими снимками, пользователи Reddit даже создали сообщество «Случайный Ренессанс».
Нам в AdMe.ru сначала было сложно поверить, что все эти фото появились лишь благодаря удачному стечению обстоятельств. Да вы сами посмотрите.
1. «Мы с друзьями заблудились в городе во время 30-градусной жары. Эта фотография была сделана после того, как мы наконец-то нашли хороший кондиционер»
2. «Мой друг ждет, когда приземлится дрон»
3. Фото, сделанное во время пожара в Нотр-Дам-де-Пари, похоже на самостоятельное произведение искусства
4. Во время концерта: игра света и восторг в глазах
5. Изящный бросок в корзину и полная внутренняя гармония
6. Парикмахерская в маленьком городе тоже может быть похожа на арт-объект
7. Парни с факелами на вечеринке почти как средневековые факиры
8. В дороге после долгого рабочего дня. Фото, похожее на полотно художника-импрессиониста
9. «Кажется, этот кадр, сделанный во время соревнований, буквально пронизан духом Ренессанса»
10. Домашний ужин. Игра света и теней
11. «Мой пес в лучах солнца»
12. Фотография в гараже. Главный герой похож на рыцаря, вернувшегося из крестового похода
13. Помощник фотографа готовит декорации для съемки
14. Учитель и ученик. Не по-детски серьезный взгляд малыша
15. Если бы не современные инструменты, можно было сказать, что это настоящий средневековый плотник
16. «Жена сфотографировала меня спящим»
17. Гармония и безмятежность
18. Даже рулон туалетной бумаги может быть по-своему прекрасен
Бонус: когда дорожная подушка делает вас почти настоящим Шекспиром
Интересно, а у вас получались подобные фотошедевры?
Фото на превью SammyDBella / reddit