18 случаев, когда люди хотели сделать обычную фотографию, а получился шедевр эпохи Возрождения

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Бывает, просто нажмешь на кнопку фотоаппарата, а на выходе получится кадр, похожий чуть ли не на полотно знаменитого итальянского художника. Чтобы делиться такими снимками, пользователи Reddit даже создали сообщество «Случайный Ренессанс».

Нам в AdMe.ru сначала было сложно поверить, что все эти фото появились лишь благодаря удачному стечению обстоятельств. Да вы сами посмотрите.

1. «Мы с друзьями заблудились в городе во время 30-градусной жары. Эта фотография была сделана после того, как мы наконец-то нашли хороший кондиционер»

2. «Мой друг ждет, когда приземлится дрон»

3. Фото, сделанное во время пожара в Нотр-Дам-де-Пари, похоже на самостоятельное произведение искусства

4. Во время концерта: игра света и восторг в глазах

5. Изящный бросок в корзину и полная внутренняя гармония

6. Парикмахерская в маленьком городе тоже может быть похожа на арт-объект

7. Парни с факелами на вечеринке почти как средневековые факиры

8. В дороге после долгого рабочего дня. Фото, похожее на полотно художника-импрессиониста

9. «Кажется, этот кадр, сделанный во время соревнований, буквально пронизан духом Ренессанса»

10. Домашний ужин. Игра света и теней

11. «Мой пес в лучах солнца»

12. Фотография в гараже. Главный герой похож на рыцаря, вернувшегося из крестового похода

13. Помощник фотографа готовит декорации для съемки

14. Учитель и ученик. Не по-детски серьезный взгляд малыша

15. Если бы не современные инструменты, можно было сказать, что это настоящий средневековый плотник

16. «Жена сфотографировала меня спящим»

17. Гармония и безмятежность

18. Даже рулон туалетной бумаги может быть по-своему прекрасен

Бонус: когда дорожная подушка делает вас почти настоящим Шекспиром

Интересно, а у вас получались подобные фотошедевры?