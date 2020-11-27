18 фото, которые можно по ошибке спутать с великими шедеврами из картинной галереи

Искусство многогранно, и в нем постоянно соприкасаются и переплетаются жанры, формы, смыслы. Это всегда привлекает, ведь так хочется рассмотреть и разгадать их все. Но часто творческие люди совсем не планируют сделать что-нибудь эдакое, над чем зрители еще долго будут ломать головы. Все получается само, потому что иначе просто не могло случиться.

AdMe.ru в очередной раз обнаружил многочисленные доказательства того, что грань между фотоискусством и живописью невероятно тонкая. Эти сделанные непреднамеренно снимки хочется повесить в рамочке на стену. И никто с первого взгляда не догадается, что это не картины.

«Моя подруга уснула, а я сделала это фото, потому что мне показалось, что она выглядит как ангел»

«Фотографировала свою собаку, лежащую на диване, а получила портрет эпохи Ренессанса»

«Бабушка спрашивает мою больную сестру, не хочет ли она чаю»

«Великолепная борода моего друга»

Механик, осматривающий сломанную машину

«Я сделал это фото несколько лет назад в Катманду. Самое печальное, что это место было разрушено землетрясением в 2015-м и его больше нет»

«Я и моя лошадь. Канун летнего солнцестояния»

«Это моя уточка, и она как будто с картины Караваджо»

«Завтрак для одного»

«Моя первая встреча с медведем»

«Сфотографировала актрису-реконструктора в музее»

«Мы с мужем на свадьбе. Он как будто чем-то напуган»

Просто окно кофейни

«Этот ангел, срывающий цветы, — моя подруга»

«Последние лучи уходящего солнца в небе над Денвером»

«Моя невеста пьет воду во время обеда»

«Это я, обнимаю свою собаку во время грозы»

«Соседский кот заглядывает в окно моей ванной комнаты»

«Думаю, это работа кисти Пикассо».