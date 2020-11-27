18 фото, которые можно по ошибке спутать с великими шедеврами из картинной галереи
Искусство многогранно, и в нем постоянно соприкасаются и переплетаются жанры, формы, смыслы. Это всегда привлекает, ведь так хочется рассмотреть и разгадать их все. Но часто творческие люди совсем не планируют сделать что-нибудь эдакое, над чем зрители еще долго будут ломать головы. Все получается само, потому что иначе просто не могло случиться.
AdMe.ru в очередной раз обнаружил многочисленные доказательства того, что грань между фотоискусством и живописью невероятно тонкая. Эти сделанные непреднамеренно снимки хочется повесить в рамочке на стену. И никто с первого взгляда не догадается, что это не картины.
«Моя подруга уснула, а я сделала это фото, потому что мне показалось, что она выглядит как ангел»
«Фотографировала свою собаку, лежащую на диване, а получила портрет эпохи Ренессанса»
«Бабушка спрашивает мою больную сестру, не хочет ли она чаю»
«Великолепная борода моего друга»
Механик, осматривающий сломанную машину
«Я сделал это фото несколько лет назад в Катманду. Самое печальное, что это место было разрушено землетрясением в 2015-м и его больше нет»
«Я и моя лошадь. Канун летнего солнцестояния»
«Это моя уточка, и она как будто с картины Караваджо»
«Завтрак для одного»
«Моя первая встреча с медведем»
«Сфотографировала актрису-реконструктора в музее»
«Мы с мужем на свадьбе. Он как будто чем-то напуган»
Просто окно кофейни
«Этот ангел, срывающий цветы, — моя подруга»
«Последние лучи уходящего солнца в небе над Денвером»
«Моя невеста пьет воду во время обеда»
«Это я, обнимаю свою собаку во время грозы»
«Соседский кот заглядывает в окно моей ванной комнаты»
«Думаю, это работа кисти Пикассо».
А вы поделитесь с нами самыми удачными свежими снимками собственного авторства?
Фото на превью ungnomeone / Reddit, ungnomeone / Reddit