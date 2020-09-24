17 везунчиков, которые нарыли в семейных альбомах фото со знаменитостями

Для того чтобы увидеть любимую известную личность, вовсе не обязательно покупать дорогой билет на концерт или ждать появления звезды на премьере фильма. Хотите верьте, хотите нет, но встретить знаменитость можно иногда и там, где ее появления совсем не ожидаешь.

Редакция AdMe.ru разыскала 17 счастливчиков, которые неожиданно для себя столкнулись со звездой и даже сделали с ней памятные фото.

«Фотография Мэрилин Монро, которую сделала моя бабушка во время встречи с ней у озера Луиз в Канаде в 1950-е годы»

«Мы с женой повстречали Джейсона Момоа!»

«До сих пор не могу поверить в то, что сегодня я встретил своего любимого Ворона!»

«Встретили Наталию Орейро на свадебной фотосессии»

«Моя мама сделала фотографию с Куртом Кобейном в 1993 году в Бразилии»

«Я увидел, как кто-то запостил свое фото с Дэнни Де Вито в Ковентри и подумал, что это можно сделать и мне»

«В прошлые выходные я встретила Хорхе!»

«Уже год прошел с тех пор, как я подшутила над Хью Джекманом!»

«Догадайтесь, кого я встретил?»

«Мы только что встретили Билла Мюррея!»

«Моя мама встретила Стива Бушеми на благотворительном вечере»

«Мой друг встретил Дэниела Рэдклиффа! Да, даже сам Гарри Поттер был от этого в шоке»

«Я повстречал Энн на премьере фильма „Интерстеллар!“»

«А я сегодня встретила Эмилию Кларк!»

«Мои друзья в исландской Голубой Лагуне встретили актера, который играл мистера Филча в „Гарри Поттере“. Это тот парень, у которого маска на лице»

«А я в тот раз видел Сойера»

«А я сегодня увидел Сансу на работе!»