AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

17 вещей, которые вживую можно встретить не чаще, чем единорога

7222842
5k

Когда кажется, что видел уже все, мир снова преподносит сюрпризы. К счастью, сегодня у каждого под рукой есть камера и можно успеть заснять необычное. А если объяснить увиденное не удалось, то среди пользователей наверняка найдется кто-то знающий.

AdMe.ru вряд ли бы самостоятельно догадался, что происходит на этих фотографиях. Надеемся, вы тоже откроете для себя много нового. А в бонусе вас ждет редкий случай развития любовных отношений.

«Что за странный круг в небе? Многие люди остановились, чтобы сделать фото»

© segajennasis / reddit

Это просто большое кольцо из дыма. Оно может образоваться из-за взрыва трансформатора или экспериментов с пиротехникой. © UsernameCheckOuts / Reddit

«Как такое могло случиться?»

© Nuke_Ninja / reddit

Похоже, это последствия оползня, во время которого дерево зацепилось за линию электропередачи. © onefanpornstar / Reddit

«Молния ударила в головку шурупа и оставила обожженный след»

© LostMyBugJuice / reddit

«Этим утром я нашел лягушонка, у которого все еще был хвост, как у головастика»

© MinisterOfVulgarity / reddit

«Что еще за „чудо-глаз“ на моих старых часах?»

© blkdev / reddit

Это датчик света. Когда он включен, часы чувствуют, насколько светло в комнате, и не станут звонить, чтобы не будить людей ночью. © b3rr14ul7 / Reddit

«Узор на этом пне выглядит как картина „Звездная ночь“»

© grumpytogepi / reddit

Такой нарост на дереве называется «кап». Образование капа может быть вызвано травмой или заболеванием. Из-за своей прочности и плотности подобная древесина очень высоко ценится. Ее ищут мебельщики, художники и скульпторы по дереву.

Вот что получится, если вы отполируете кокос. Зачем? А вот зачем

© Roctopus420 / reddit, © tongchips / reddit

«Я случайно оставил тарелку свекольного сока на столе, и вот что произошло»

© ThePhantomDullbooth / reddit

«На мой балкон приземлилась раненая чрезвычайно редкая ворона-альбинос»

© SignificantCover1 / reddit

«Ржавчина на этой катушке проводов образовалась самым крутым способом, что я когда-либо видел»

© ggpurplecobras / reddit

«Моя жена сделала фото, как паук, замаскированный под цветок, атакует муху, замаскированную под осу»

© Jhenning04 / reddit

«Что это за изгиб на линиях электропередачи? Для каких целей он служит?»

© whirltraveler / reddit

Кабель для цифрового телевидения состоит из алюминия и стальной основы. Летом алюминий расширяется, а зимой сужается в гораздо большей степени, чем сталь. Если бы этого изгиба не было, кабель бы порвался. © LPHuston / Reddit

«Брат запечатлел молнию в идеальный момент. Фотография не редактировалась»

© dytigas / reddit

Если вы уже видели так много крошечных лягушат в одном месте, то просто листайте дальше

© CaptainWisconsin / reddit

«Мотыльки в моем саду выглядят как куски ветки»

© Uitklapstoel / reddit

Комета C/2020 F3 (NEOWISE). Она видна после заката примерно с 10 июля. 23 июля она будет на ближайшем к нам расстоянии, а потом начнет удаляться

© BoxOCrayons / reddit

Бонус: «Да, из френдзоны можно выйти»

© of_james / reddit

Какие редкие явления или вещи удалось повидать вам?

Фото на превью Roctopus420 / reddit, tongchips / reddit
7222842
5k