17 вещей, которые вживую можно встретить не чаще, чем единорога

Когда кажется, что видел уже все, мир снова преподносит сюрпризы. К счастью, сегодня у каждого под рукой есть камера и можно успеть заснять необычное. А если объяснить увиденное не удалось, то среди пользователей наверняка найдется кто-то знающий.

AdMe.ru вряд ли бы самостоятельно догадался, что происходит на этих фотографиях. Надеемся, вы тоже откроете для себя много нового. А в бонусе вас ждет редкий случай развития любовных отношений.

«Что за странный круг в небе? Многие люди остановились, чтобы сделать фото»

Это просто большое кольцо из дыма. Оно может образоваться из-за взрыва трансформатора или экспериментов с пиротехникой. © UsernameCheckOuts / Reddit

«Как такое могло случиться?»

Похоже, это последствия оползня, во время которого дерево зацепилось за линию электропередачи. © onefanpornstar / Reddit

«Молния ударила в головку шурупа и оставила обожженный след»

«Этим утром я нашел лягушонка, у которого все еще был хвост, как у головастика»

«Что еще за „чудо-глаз“ на моих старых часах?»

Это датчик света. Когда он включен, часы чувствуют, насколько светло в комнате, и не станут звонить, чтобы не будить людей ночью. © b3rr14ul7 / Reddit

«Узор на этом пне выглядит как картина „Звездная ночь“»

Такой нарост на дереве называется «кап». Образование капа может быть вызвано травмой или заболеванием. Из-за своей прочности и плотности подобная древесина очень высоко ценится. Ее ищут мебельщики, художники и скульпторы по дереву.

Вот что получится, если вы отполируете кокос. Зачем? А вот зачем

«Я случайно оставил тарелку свекольного сока на столе, и вот что произошло»

«На мой балкон приземлилась раненая чрезвычайно редкая ворона-альбинос»

«Ржавчина на этой катушке проводов образовалась самым крутым способом, что я когда-либо видел»

«Моя жена сделала фото, как паук, замаскированный под цветок, атакует муху, замаскированную под осу»

«Что это за изгиб на линиях электропередачи? Для каких целей он служит?»

Кабель для цифрового телевидения состоит из алюминия и стальной основы. Летом алюминий расширяется, а зимой сужается в гораздо большей степени, чем сталь. Если бы этого изгиба не было, кабель бы порвался. © LPHuston / Reddit

«Брат запечатлел молнию в идеальный момент. Фотография не редактировалась»

Если вы уже видели так много крошечных лягушат в одном месте, то просто листайте дальше

«Мотыльки в моем саду выглядят как куски ветки»

Комета C/2020 F3 (NEOWISE). Она видна после заката примерно с 10 июля. 23 июля она будет на ближайшем к нам расстоянии, а потом начнет удаляться

Бонус: «Да, из френдзоны можно выйти»