17 фото от людей, которые думали, что это отличный день, но жизнь решила иначе

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У каждого из нас бывают дни, когда кажется, что ты не нравишься этому миру и он перешел в режим атаки. В такие моменты важно следовать двум простым правилам: не покупать лотерейные билеты и помнить, что все будет хорошо.

AdMe.ru собрал фото людей, с которыми вам точно не захотелось бы поменяться местами. А в финале подготовил бонус-лайфхак, как поднять себе настроение, даже если день не удался.

«Когда муж решил встать максимально близко к ручью и взять меня на руки»

Когда ворона украла твои деньги и не хочет менять их на бананы

«Когда возвращаешься на кухню, чтобы съесть яйца, которые, по твоему мнению, уже давно кипят»

«Купил билет подороже, чтобы сидеть у окна»

«Хотела украсить торт, который испекла к 22-му дню рождения моего парня»

«Вот так жена решила распаковать новую зарядку»

Не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, что тут произошло

Когда парикмахер говорит: «Ни слова больше, я понял, что тебе нужно»

«Ликер и оливковое масло. Догадайтесь, что я добавил в свой кофе»

«Три часа собирали с девушкой пазл, чтобы узнать, что одной детали не хватает»

Не знаем, как это произошло, но удачи тебе, чувак!

«Моя кредитка все еще внутри»

«Сделал временную татуировку хной пару лет назад»

Любителям вина на такое лучше не смотреть

Когда забыл проверить прогноз погоды

«Хеллоуин 1989 года. На заднем плане моя сестра, и это не лучший день ее жизни»

«Одногруппница решила сделать милое фото в Венеции. Вот что получилось»

Бонус: когда у меня не складывается день, я просто вспоминаю, что дома меня ждут котики

А как вы отдыхаете после тяжелого дня? Делитесь своими лайфхаками.