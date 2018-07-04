16 фото колоритных болельщиков, без которых чемпионат мира по футболу был бы гораздо скучнее

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Основное внимание на чемпионате мира по футболу, конечно, приковано к самой игре. Но если на секунду отвлечься и обвести взглядом трибуны, то можно увидеть не меньше интересного: шляпы, рога, перья, замысловатые костюмы и загримированные лица, а главное — неподдельные и яркие эмоции: улыбки и слезы, счастье и горе, которые иногда сменяют друг друга с удивительной скоростью. А все потому, что футбольный болельщик — это судьба. Убедитесь сами.

AdMe.ru собрал фотографии самых впечатляющих футбольных фанатов с чемпионата мира по футболу — 2018.

Есть фанаты, которым недостаточно просто нарисовать флаг своей страны на щеке. Колумбийский болельщик на игре между Колумбией и Сенегалом

Мексиканские фанаты тоже не мелочатся

Япония проиграла Бельгии 3:2

Но зато выиграла у Колумбии

Юный перуанский болельщик на матче Дания — Перу

Болельщица на матче Иран — Португалия

После матча Бразилия — Мексика. Счет 2:0 в пользу Бразилии

Хорватская девушка переживает за свою страну на матче с Исландией

Перуанский болельщик пытается подсказать своей команде верный ход в игре с Австралией

Маленький аргентинец недоволен ходом игры в матче Аргентина — Нигерия

Японские болельщики приходят на стадион с пакетами для мусора и после матча делают уборку

Бельгийский болельщик после того, как Германия проиграла Южной Корее и вылетела с чемпионата мира

Мексиканского болельщика не пустила на чемпионат жена. И тогда друзья взяли с собой его картонную копию

Балерины Большого театра смотрят матч между Россией и Испанией за кулисами во время балета «Раймонда»

Балерины Большого театра смотрели матч Россия – Испания прямо во время своего выступления! А как и где вы болели за нашу сборную? #ЧМ2018 pic.twitter.com/Kn63InK5U8 — РИА Новости (@rianru) July 2, 2018

Испанский фанат расстроен проигрышем своей страны

Московское метро после победы России над испанцами

Бонус: болельщики с хот-догами и в кокошниках, которых показали по телевизору во время матча Россия — Испания, стали мемом и прославились

Иностранные футбольные болельщики в России не только развлекаются, но и делают добрые дела. Например, американец подарил российскому фанату инвалидное кресло за $ 10 тыс. А вы следите за событиями чемпионата мира по футболу?