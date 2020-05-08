16 эпичных фото, которые по уровню драмы сравнятся с «Титаником»

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Как гласит закон Мерфи, если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. И каждый из нас не раз убеждался в правдивости этого шутливого философского принципа. Но даже если в жизни все наперекосяк, это не повод предаваться хандре или панике, лучше пустить в оборот чувство юмора. Которое, как известно, прекрасно помогает в борьбе с трудностями.

Мы в AdMe.ru верим, что мир — театр, в котором иногда случаются как комедии, так и маленькие трагедии. В нашей сегодняшней подборке — люди и животные, попавшие в крайне драматические истории.

1. «У моей подруги выдался веселый выходной»

2. Вот что значит безвыходная ситуация

3. «Обнаружила огромное осиное гнездо в стене и не осознавала, насколько пугающе оно смотрится на фото»

4. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» — кошачья версия

5. Эти обычные пластиковые бутылки отбрасывают максимально зловещие тени

6. Интересно, что нужно натворить, чтобы заслужить такой жестокий кусь

7. «Захожу на кухню и наблюдаю следующую картину. За ноутбуком жена»

8. Реакция этого пса на «автопортрет» бесценна

9. «Зашел в комнату и увидел, что мой лучший друг пытается увести мою девушку»

10. Такой собаки сложно не бояться

«Осторожно: злая собака».

11. «Муж: „Как прошел день?“ Я: „...“»

12. «Сделать нормальное фото с ней ох как непросто»

13. Когда ты невероятно брутален и не выносишь телячьи нежности

14. Так выглядит собака, которая не хочет на улицу

15. Тот случай, когда ракурс решает все

16. «Моего кота вот-вот разбудят»