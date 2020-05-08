16 эпичных фото, которые по уровню драмы сравнятся с «Титаником»
Как гласит закон Мерфи, если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. И каждый из нас не раз убеждался в правдивости этого шутливого философского принципа. Но даже если в жизни все наперекосяк, это не повод предаваться хандре или панике, лучше пустить в оборот чувство юмора. Которое, как известно, прекрасно помогает в борьбе с трудностями.
Мы в AdMe.ru верим, что мир — театр, в котором иногда случаются как комедии, так и маленькие трагедии. В нашей сегодняшней подборке — люди и животные, попавшие в крайне драматические истории.
1. «У моей подруги выдался веселый выходной»
2. Вот что значит безвыходная ситуация
3. «Обнаружила огромное осиное гнездо в стене и не осознавала, насколько пугающе оно смотрится на фото»
4. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» — кошачья версия
5. Эти обычные пластиковые бутылки отбрасывают максимально зловещие тени
6. Интересно, что нужно натворить, чтобы заслужить такой жестокий кусь
7. «Захожу на кухню и наблюдаю следующую картину. За ноутбуком жена»
8. Реакция этого пса на «автопортрет» бесценна
9. «Зашел в комнату и увидел, что мой лучший друг пытается увести мою девушку»
10. Такой собаки сложно не бояться
«Осторожно: злая собака».
11. «Муж: „Как прошел день?“
Я: „...“»
12. «Сделать нормальное фото с ней ох как непросто»
13. Когда ты невероятно брутален и не выносишь телячьи нежности
14. Так выглядит собака, которая не хочет на улицу
15. Тот случай, когда ракурс решает все
16. «Моего кота вот-вот разбудят»
Свидетелем и участником каких напряженных моментов были вы?