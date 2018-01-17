16 человек хотели повторить знаменитые фото, но случайно создали новый шедевр

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Вообще-то редко удается повторить чей-то успех, но эти ребята превзошли любые ожидания. Оказывается, даже самую крутую фотку можно переплюнуть, если добавить в нее свою изюминку. AdMe.ru выбрал самые избитые кадры из социальных сетей и нашел их «братьев», не менее ярких и шедевральных, а кое-где и намного превосходящих оригинал.

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Желаем вам найти человека, который однажды обнимет вас и не захочет отпускать, так же как эти осьминоги своих новых друзей

Похоже, мы нашли эталон, квинтэссенцию выражения «ожидание / реальность»

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А поймать солнце голыми руками не так-то и легко, как кажется

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Еще никогда не было так трудно определить, у кого получилось более эпичное фото. Вот серьезно