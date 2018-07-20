14 фотографий, которые оказались качественными подделками (В рака-отшельника даже мы поверили)

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В интернете ежедневно появляются тысячи фотографий. Если они достойны восхищения, ими делятся миллионы пользователей соцсетей, что делает эти снимки вирусными. Правда, спустя время выясняется, что некоторые из них оказываются фальшивками. Например, гора в виде слона или рак-отшельник, который живет в человеческом черепе.

Мы в AdMe.ru снова решили стать разоблачителями фейков и собрали 14 популярных фотографий, которые на деле оказались искусными подделками.

1. Рак-отшельник, живущий в человеческом черепе

Фотография с раком-отшельником вот уже несколько лет приводит в восторг пользователей интернета. Но правда такова, что это всего-навсего реалистичная скульптура, созданная американским художником Джошем Кейсом. Он просто поместил ее на мелководье, сделал эффектный снимок и разместил его у себя в Facebook.

2. Демонстрация ската манта, пойманного капитаном А.Л. Каном в 1933 году

Под такой подписью гуляет эта фотография в интернете, и миллионы людей поражаются огромным размерам этого представителя скатов. Подпись почти верна за исключением одного момента: на снимке — гипсовая модель манта. Подобные модели делал Джеймс Белл еще в 1917 году для Американского музея естественной истории. Ниже — он за работой.

Да, скаты таких невероятных размеров действительно существуют. Один был пойман капитаном Джеем Гулдом у побережья Флориды в 1932 году. Вот как он выглядел, когда его привязали веревками: тело обмякшее, имеет много складок, а плавники сгибаются под своим весом.

Дело в том, что капитан Кан решил поехать с пойманным им скатом в тур по США, чтобы показать людям это невиданное чудище. Но путешествовать в течение двух лет с тушей ската не представлялось возможным. Для этого как раз и была сделана гипсовая модель ската.

3. Леопард с ярко-голубыми глазами

Blue Eyed Leopard pic.twitter.com/D8J9YVvkG9 — Stunning Wildlife (@SWildlifepics) October 22, 2014

Удивительно, но огромное количество людей принимает эту фотографию за чистую монету. На самом деле голубые глаза этого леопарда отредактированы в фотошопе. Ниже — оригинальная фотография.

4. Вид на ночную Европу из космоса

Нет, это не фотография ночной Европы из космоса. На самом деле это визуализация геолокаций загруженных данных на Flickr и сообщений в Twitter. Красные точки — местоположение пользователей, загружающих изображения на Flickr, синие точки — местоположение пользователей, оставляющих сообщения в Twitter. Эрик Фишер еще в 2011 году создал целый альбом с подобными картами. Фишер делает это для того, чтобы его карты побуждали людей выходить на улицы своих городов и исследовать их. «Я хочу, чтобы люди, глядя на мои карты, узнали, почему одни места становятся популярными, а другие — нет».

5. Жаклин Кеннеди пытается спастись через несколько секунд после убийства ее мужа

Именно с таким описанием чаще всего встречается эта фотография в интернете. На самом деле это кадр из фильма «Испытание Ли Харви Освальда», снятого в 1977 году.

6. Американский боксер сражается с роботом

«Спарринг между человекоподобным роботом и чемпионом мира в супертяжелом весе Джеком Джонсоном». С такой подписью можно увидеть в интернете это необычное фото. Но на самом деле это фото фейковое. Примерно в 2000 году американский художник Пол Гинен пририсовал к этому снимку робота. Вот как выглядит оригинальная фотография боя Джека Джонсона и Джонни Марти «Малыша» Катлера.

Кстати, робота никогда и не существовало, это вымышленный персонаж книги «Boilerplate: механическое чудо истории», в которой описываются приключения механического солдата.

7. Восемь радуг были замечены в округе Лихай, штат Пенсильвания

Eight Rainbows! Quite The Phenomenon...Seen In Lehigh Valley, PA. pic.twitter.com/owayMn0hqu — Back To Nature (@backt0nature) April 7, 2018

Несмотря на то что существуют двойные, тройные и даже четверные радуги, фотография выше является подделкой. Оригинальное фото выглядит иначе.

8. Создатели компании «Харли-Дэвидсон» на своих мотоциклах

Подпись к этому известному снимку гласит, что на нем запечатлены создатели компании «Харли-Дэвидсон» Уильям Харли и его друг Артур Дэвидсон. Но в действительности это простые парни из Миннесоты, которые купили два мотоцикла и сфотографировались с ними. Это изображение впервые появилось в интернете на сайте фанатов мотоциклов Harley-Davidson. А вот на фотографии ниже как раз запечатлены Уильям Харли (справа) и Артур Дэвидсон (в коляске).

9. Осадки в виде осьминогов

На этой фотографии, опубликованной в китайской социальной сети Weibo, запечатлен осьминог, падающий с небес. Якобы ураган обрушился на китайский город, принеся с собой морских обитателей. Этот снимок опубликовали в своих новостных заметках десятки СМИ, например New York Post, Maxim, Daily Mail, «Московский комсомолец», которые не заподозрили подвоха. Однако фотография падающего осьминога оказалась мистификацией. Снимок был создан путем добавления стокового изображения силуэта осьминога. Вот, сравните «осьминога» на стоковом сайте и осьминога на фейковой фотографии. Дальнейшие комментарии, думаем, излишни.

10. Шторм надвигается на пляж во Флориде

Недавно на Reddit и в Instagram стала популярной эта фотография, которая запечатлела якобы субтропический шторм «Альберто», приближающийся к пляжу Пенсакола во Флориде. На самом деле это не настоящий снимок, а композиция из нескольких изображений, сделанная фотохудожником по имени Брент Шавноре. Он сам объяснил на своей странице в Facebook, что создал ее, объединив несколько разных изображений. Кстати, вот так выглядел пляж во время приближения шторма.

11. Лапа неизвестного животного

Подпись к этой фотографии, опубликованной в сети Facebook в марте 2018 года, гласит, что в Алабаме камера случайно зафиксировала ужасные лапы неизвестного животного. А у владельца частной собственности, где была расположена камера, в течение 2 недель пропало 5 коз. На самом деле эта фотография с фейковой подписью появилась в интернете гораздо раньше: в октябре 2015 года она была опубликована в Instagram с рассказом о матросе, который встретился с этим чудищем и, будучи в шоке, смог сфотографировать только лапы. Также снимок использовался для иллюстрации подобных рассказов о странном существе, которое, предположительно, находилось в Индии, Бразилии и на Гавайях. Так какое же существо изображено на снимке? С вероятностью 100 % можно утверждать, что это собака, страдающая от чесотки. Очень похожий снимок был загружен на flickr Школой ветеринарной медицины и науки в Ноттингемском университете (Великобритания). На ней изображена собака с чесоткой.

12. Суперлуна на фоне радиолокационной антенны

The super moon on a radio receiver dish... pic.twitter.com/k3Drujsk4h — Best of Galaxies 🌌 (@BestGalaxyPics) April 8, 2018

Выглядит впечатляюще, но это отредактированное фото: Луна добавлена к радиотелескопу. Сам фотохудожник Крис Пегман признался, что это «сильно отредактированный снимок».

13. Верблюд потерял часть тела, подорвавшись на мине

Согласно подписи к фотографии, этот верблюд из Саудовской Аравии потерял половину своего тела после того, как выжил после взрыва наземной мины. Потеряв заднюю часть тела, хирурги совершили чудо, спрятав все жизненно важные органы в передней части тела животного. Десятки тысяч человек поверили в эту историю и перепостили ее. Но как бы правдоподобно история ни звучала, фотография фейковая. Вот так выглядит оригинальное фото с верблюдом.

14. Утес в виде слона

В интернете обрела популярность фотография утеса, который очень сильно напоминает замерзшего слона. Но нигде не упоминалось местоположение этого чуда природы. А все потому, что это фотомонтаж, сделанный польским художником Mirekis. Он совместил 3 фотографии в одну и заставил миллионы пользователей интернета восторгаться творением природы. Вот, кстати, какие фотографии использовал фотограф для создания своего шедевра.

Mirekis также разместил это изображение на своей странице 500PX, на которой полно подобных работ. Там он, между прочим, отметил ее тегами «сюрреалистичная», «фантазия» и «фотоманипуляция».

А в какие из этих фотографий вы поверили, когда наткнулись на них в интернете?