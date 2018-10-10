14 доказательств того, что порой для создания удачного кадра нужна щепотка безумия

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Увидев красивый снимок, мы восхищаемся талантом фотографа, который так хорошо умеет выбирать подходящие моменты, локации, свет. Но в то же время мы редко задумываемся над тем, какие еще манипуляции нужно было совершить, чтобы в результате получилось определенное фото.

AdMe.ru делится с вами подборкой снимков, на которых отлично видно, на что иногда приходится идти фотографам ради парочки красивых кадров.

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