14 доказательств того, что порой для создания удачного кадра нужна щепотка безумия
Увидев красивый снимок, мы восхищаемся талантом фотографа, который так хорошо умеет выбирать подходящие моменты, локации, свет. Но в то же время мы редко задумываемся над тем, какие еще манипуляции нужно было совершить, чтобы в результате получилось определенное фото.
AdMe.ru делится с вами подборкой снимков, на которых отлично видно, на что иногда приходится идти фотографам ради парочки красивых кадров.
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Уже только эти 14 примеров доказывают, что фотографы — мастера своего дела и готовы пойти на многое, чтобы в итоге получить снимок, способный понравиться не только заказчику, но и куда большему числу людей.