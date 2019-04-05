13 известных городов, которые время изменило до неузнаваемости
Мировое городское население стремительно возросло с 746 млн человек в 1950 году до 3,9 млрд человек в 2014-м. Вот это темп! Но с ростом населения менялись и сами города, так что едва ли мы сегодня сможем узнать некоторые из известных мест, сравнивая старые фотографии с их нынешним обликом.
Мы в AdMe.ru впечатлились фантастической эволюцией этих городов и хотели бы поделиться их снимками с вами.
1. Дубай в 1964 году и сейчас
2. Авенида Нуэве-де-Хулио в Буэнос-Айресе в 1937 году и сейчас
3. Москва-река в XIX веке и сейчас
4. Хайдарабад в Индии в 1880-х и сейчас
5. Чикаго в 1838 году и сейчас
6. Здание султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре в 1900-х и сейчас
7. Вид с Галатской башни в Стамбуле в 1870-х и сейчас
8. Деловой центр Лос-Анджелеса в 1994 году и сейчас
9. Нефтчиляр Авеню в Баку в 1920-х и сейчас
10. Река Сучжоухэ в Шанхае около 1920 года и сейчас
11. Площадь Республики в Ереване в 1916 году и сейчас
12. Вид на Бангкок в 1822 году и сейчас
13. Манхэттен с Бруклинским мостом справа в 1873 году и сейчас
Какой из городов сильнее всего изменился? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться статьей с друзьями!
Фото на превью George Schlegel / Wikimedia Commons, depositphotos.com