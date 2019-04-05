13 известных городов, которые время изменило до неузнаваемости

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Мировое городское население стремительно возросло с 746 млн человек в 1950 году до 3,9 млрд человек в 2014-м. Вот это темп! Но с ростом населения менялись и сами города, так что едва ли мы сегодня сможем узнать некоторые из известных мест, сравнивая старые фотографии с их нынешним обликом.

Мы в AdMe.ru впечатлились фантастической эволюцией этих городов и хотели бы поделиться их снимками с вами.

1. Дубай в 1964 году и сейчас

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© Noor Ali / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

2. Авенида Нуэве-де-Хулио в Буэнос-Айресе в 1937 году и сейчас

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© Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

3. Москва-река в XIX веке и сейчас

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© unknown / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

4. Хайдарабад в Индии в 1880-х и сейчас

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© Lala Deen Dayal (1844-1905) / Wikimedia Commons   © Yedla70 / Wikimedia Commons  

5. Чикаго в 1838 году и сейчас

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© unknown / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

6. Здание султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре в 1900-х и сейчас

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© Lambert & Co., G.R. / Singapore / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

7. Вид с Галатской башни в Стамбуле в 1870-х и сейчас

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© unknown / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

8. Деловой центр Лос-Анджелеса в 1994 году и сейчас

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© Andrea Booher / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

9. Нефтчиляр Авеню в Баку в 1920-х и сейчас

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© unknown / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

10. Река Сучжоухэ в Шанхае около 1920 года и сейчас

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© unknown / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

11. Площадь Республики в Ереване в 1916 году и сейчас

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© unknown / Wikimedia Commons   © Sonanik / Wikimedia Commons  

12. Вид на Бангкок в 1822 году и сейчас

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© John Crawfurd / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

13. Манхэттен с Бруклинским мостом справа в 1873 году и сейчас

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© George Schlegel / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

Какой из городов сильнее всего изменился? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться статьей с друзьями!

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  • 8.1k

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