11 фотографий людей до и после марафонского забега
Возможно ли пробежать несколько десятков километров, не останавливаться в течение нескольких часов и остаться прежним человеком? Вряд ли. У нас есть 11 фотографий, которые доказывают это лучше любых слов.
Все чаще в любительский спорт приходят люди, которые хотят испытать себя на прочность. И у них это получается. Борьба начинается не на беговой дорожке и даже не на стадионе, она начинается в голове.
Можно говорить много красивых слов о самопреодолении и личных победах, но, чтобы понять главное без слов, редакция AdMe.ru предлагает взглянуть, как изменились лица спортсменов после изматывающих соревнований.
Кросс в Петергофе
Нью-Йоркский марафон
Зимние 20 километров
Нью-Йоркский марафон
Гонка SwimRun Russia
Нью-Йоркский марафон
Полумарафон в Валенсии, Испания
Нью-Йоркский марафон
Триатлон INDOOR TRIATHLON CUP
Нью-Йоркский марафон
Нью-Йоркский марафон
Фото на превью instagram.com/ivanfanda