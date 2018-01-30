11 фотографий людей до и после марафонского забега

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Возможно ли пробежать несколько десятков километров, не останавливаться в течение нескольких часов и остаться прежним человеком? Вряд ли. У нас есть 11 фотографий, которые доказывают это лучше любых слов.

Все чаще в любительский спорт приходят люди, которые хотят испытать себя на прочность. И у них это получается. Борьба начинается не на беговой дорожке и даже не на стадионе, она начинается в голове.

Можно говорить много красивых слов о самопреодолении и личных победах, но, чтобы понять главное без слов, редакция AdMe.ru предлагает взглянуть, как изменились лица спортсменов после изматывающих соревнований.