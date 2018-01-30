11 фотографий людей до и после марафонского забега

Возможно ли пробежать несколько десятков километров, не останавливаться в течение нескольких часов и остаться прежним человеком? Вряд ли. У нас есть 11 фотографий, которые доказывают это лучше любых слов.

Все чаще в любительский спорт приходят люди, которые хотят испытать себя на прочность. И у них это получается. Борьба начинается не на беговой дорожке и даже не на стадионе, она начинается в голове.

Можно говорить много красивых слов о самопреодолении и личных победах, но, чтобы понять главное без слов, редакция AdMe.ru предлагает взглянуть, как изменились лица спортсменов после изматывающих соревнований.

Кросс в Петергофе

Нью-Йоркский марафон

Зимние 20 километров

Нью-Йоркский марафон

Гонка SwimRun Russia

Нью-Йоркский марафон

Полумарафон в Валенсии, Испания

Нью-Йоркский марафон

Триатлон INDOOR TRIATHLON CUP

Нью-Йоркский марафон

Нью-Йоркский марафон

Фото на превью instagram.com/ivanfanda

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3 Комментарии
  • 30 января 2018
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