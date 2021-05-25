Я сравнила вещи масс-маркета и премиальных брендов. Теперь я знаю, что лучше покупать

Реклама и само общество побуждают нас думать, что премиальные одежда, сумки и аксессуары — это показатель успеха. Но вопрос, есть ли смысл гнаться за брендами, остается открытым. Поэтому мы проверили, а правда ли дорогие вещи лучше по качеству, чем одежда из масс-маркета.

Автор AdMe.ru провела несколько часов в примерочных одежных магазинов. Она сравнила джинсы, рубашки и другие ходовые товары двух сегментов: бюджетного и премиального. Все фото сделаны на телефон, и качество снимков во многом зависит от света в примерочной. Поэтому к фотосравнениям мы добавили и субъективные ощущения автора. Кстати, результаты впечатлили и ее саму. Как и разница в обустройстве кабинок для примерки и обслуживании, о чем расскажем бонусом в конце статьи.

Джинсы

Забег по примерочным начался с выбора одного из самых, пожалуй, популярных товаров — джинсов. Для чистоты эксперимента я примерила несколько бюджетных вариантов и несколько дорогих. Первое впечатление оказалось таким: непонятно, зачем переплачивать в 10 раз больше за джинсы из премиальных магазинов.

Джинсы из магазина недорогой одежды выглядят не хуже моделей стоимостью от ₽ 10 тыс. Присмотревшись получше к качеству, я только утвердилась в своем мнении. Швы, фурнитура, ткань — изучив эти детали, сказать, что масс-маркет проигрывает, нельзя. Не сразу можно определить, где дешевый товар, а где дорогой. Джинсы за ₽ 1 599, произведенные в Бангладеш, были сшиты более аккуратно и не имели торчащих ниток в отличие от модели за ₽ 12 390, изготовленной в Тунисе. Так что джинсы, цена которых в 10 раз выше, не лучше дешевых.

Стоит отметить, что те джинсы, цена которых выше, имели дизайнерские вставки и детали, которые визуально делали вещь интереснее.

Рубашки и блузы

Среди бюджетных марок я нашла немало приличных вещей за небольшие деньги. Причем стоит отметить, что качество материалов, из которых они были сшиты, оказалось хорошим. По крайней мере телу было приятно соприкасаться с тканью. Из премиум-сегмента я примерила пару блуз, сделанных из полиэстера. И была удивлена, насколько разным может быть один и тот же материал. Например, я бы не стала носить одну блузку из премиального магазина, даже если бы мне ее подарили: настолько неприятной на ощупь оказалась модель за ₽ 8 390.

При этом в том же магазине продавалась подобная вещь другого фасона из полиэстера за ₽ 10 390, которая нежно соприкасалась с телом, словно шелковая. При примерке одной из недорогих рубашек отвалилась пуговица. Такое случалось не один раз, когда я раньше ходила в магазины одежды. К сожалению, нередко вещи из этого сегмента отличаются ненадежно пришитой фурнитурой.

Я пригляделась получше и к качеству швов. Например, на рукавах. В целом вещи, которые я примеряла, были сделаны без серьезных изъянов, но торчащие кое-где нитки можно было встретить на одежде вне зависимости от цены. Хотя попадались и исключения. Например, на дорогой шелковой рубашке я не нашла ни единой вылезшей ниточки.

В магазинах более дорогого сегмента я нашла товары из материалов, которые не были представлены в масс-маркете. Например, блуза из натурального шелка за ₽ 16 690. А также льняная рубашка за ₽ 11 600. Кстати, лен — это дорогой текстиль. Его сложнее вырастить, и с льняными нитями непросто работать. По сравнению, например, с хлопком он быстрее сохнет и впитывает влагу, поэтому особенно ценится в жаркую погоду.

Платья

Пожалуй, в любом сегменте можно найти множество фасонов платьев. Для сравнения выбрала по 2 модели разных ценовых категорий. Оба варианта коротких платьев не понравились: носить их было бы некомфортно из-за плохого материала. Но более дорогое платье порадовало мелкими приятными деталями: аккуратным креплением-крючком, не позволяющим молнии расстегиваться, и пришитой на обратной стороне изделия в районе груди лентой, не дающей платью сползать.

Белое длинное платье из масс-маркета показалось мне приятным. Но если сравнивать его с бирюзовой моделью за несколько десятков тысяч рублей, то оно проигрывало. Ощущалась разница материалов: белое платье было грубее, тогда как бирюзовое струилось и словно гладило кожу нежными прикосновениями.

Футболки

Сравнивая 2 обычные футболки, стоимость которых отличалась практически в 10 раз, я пришла к выводу, что существенной разницы между ними нет. По фасону мне даже больше подошла майка, цена которой меньше ₽ 1 тыс. Кстати, когда я вывернула изделие, была удивлена качеством его швов.

Юбки

Обе плиссированные юбки внешне смотрелись приемлемо. Хотя по качеству масс-маркет все же проиграл: материал был жестким, поэтому ощущения струящейся ткани не создавалось.

Шляпы

В качестве и удобстве я не почувствовала разницы, хотя черная шляпа стоила в 10 раз дороже. Единственное, подобной модели с отрезанным верхом я не увидела в масс-маркете. Хотя не стоит исключать, что в каких-нибудь магазинах такой фасон все же отыщется.

Аксессуары

Бюджетная цепь из металла, по словам продавца, может облезть или изменить цвет, если ее мочить или брызгать на нее туалетной водой или духами. Цепь за несколько тысяч рублей, по уверениям сотрудника магазина премиум-сегмента, сделана из ювелирного сплава, и покрытие не облезет. При этом объяснить, что это за сплав, продавец не смогла и не нашла что ответить на вопрос, почему на украшении уже заметны потертости, если хорошенько к нему приглядеться.

Сумки

Для сравнения я взяла 2 сумки из полиуретана и ПВХ из магазина, цены в котором выше средних, и бюджетные сумки из полиэстера. Полиуретан — более дорогостоящий материал по сравнению с полиэстером, так как его стойкой и гибкость выше.

Полиуретановые сумки даже визуально кажутся более надежными и прочными. Помимо материала масс-маркет проиграл и в качестве товара в целом. Ручки рюкзака уже на прилавке начали отрываться, а дамская сумочка оказалась неаккуратно сшитой внутри: фурнитура прикреплялась к изделию криво, нитки торчали в разные стороны. Таких изъянов в дорогих товарах не было.

Джинсовые куртки

Две джинсовые курки были сшиты добротно, сидели на фигуре хорошо и не имели явно выраженных дефектов. Заметная разница заключалась лишь в цене и в наличии цепи на брендовом изделии.

Летние пиджаки

Стоит отметить, что цена данных изделий зависела от материалов. Состав обоих содержал вискозу, но более дорогой пиджак был сшит с добавлением льна, а тот, что дешевле, — полиэстера. Кстати, полиэстер дал о себе знать еще в примерочной: в клетчатом пиджаке стало жарко и захотелось поскорее его снять. К слову, этот предмет гардероба не порадовал швами и качеством: нитки торчали, а ткань начала расползаться еще до покупки.

Бонус: примерочные и обслуживание

А теперь хочу показать вам фото примерочных. В дорогих магазинах кабинки для переодевания могли быть маленькими, неудобными, плохо освещенными, но никогда не были грязными. В отличие от примерочных в более дешевых магазинах. Если честно, моментами и вовсе было неприятно разуваться и вставать на пол в чистых носках. К тому же в заведениях премиум-сегмента мы переплачиваем за обслуживание. Если, например, в одном бюджетном магазине сотрудники настойчиво просили возвращать вещи, предварительно повесив их на плечики, то продавцы более дорогостоящей одежды даже с легкостью соглашались меня сфотографировать. К тому же они не жалели времени на то, чтобы уточнить, все ли подошло по размеру и нужен ли другой фасон для сравнения.

Пожалуй, зачастую нет смысла переплачивать и гнаться за модой на бренды. Иногда премиальный сегмент действительно проигрывает масс-маркету. Ведь вещь за десяток тысяч рублей может быть сшита из ткани, неприятной на ощупь и неудобной в носке, или иметь торчащие нитки. Таких моделей полно и в бюджетных магазинах, но стоят они намного меньше. Да, здесь не найти обходительного персонала, готового подобрать вам идеальный размер, зато можно отыскать качественные недорогие вещи и не переплачивать за сервис.