Я проверила, как можно зрительно изменить фигуру с помощью одежды. Этот эксперимент научил меня одеваться правильно

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Не всем людям от природы достается врожденное чувство стиля и красоты. Меня зовут Юля, и я отношусь как раз к тем людям, кому их не хватило. К счастью, нет ничего невозможного: можно научиться комбинировать вещи правильно и подбирать наряды, которые спрячут недостатки и подчеркнут достоинства. Главное — знать основные правила и следовать им.

Мы в AdMe.ru решили, что стремиться к идеалу можно и даже нужно. Поэтому я поучаствовала в эксперименте и на себе проверила, в какой одежде можно выглядеть безупречно, а в какой не очень. Бонусом в конце статьи я расскажу, чему еще, кроме выбора одежды, неожиданно научил меня этот эксперимент.

Итак, я отправилась в магазин (и не один раз) и начала примерять если не все подряд, то очень многое. И вот что обнаружила.

Говорят, вертикальная полоска стройнит, а горизонтальная, наоборот, полнит. Но теория немецкого физика Германа фон Гельмгольца утверждает, что квадрат, состоящий из горизонтальных линий, кажется выше, чем он есть, а квадрат, состоящий из вертикальных линий, — шире.

И действительно, похоже, поперечная полоска полнит далеко не всегда. Для меня это было настоящим открытием, которое грозит существенно расширить мой гардероб.

Стилисты говорят: выбирайте одежду по размеру. Маленькая одежда выдает все недостатки: в самых ненужных местах ткань натягивается, укорачивается и ложится складками. Я примерила одно и то же платье разных размеров. И поняла: половину одежды из моего гардероба надо выбросить из-за того, что она сидит на мне впритык.

Иллюзия с цветом

Известно, что с помощью цвета можно зрительно менять пропорции тела. Например, в черном мы обычно выглядим стройнее, так как тут работает эффект иррадиации: темные тона поглощают свет и тем самым визуально уменьшают объем.

Этот эффект замечательно виден на фотографии. Широкая горизонтальная полоса на поясе по всем правилам должна полнить. Но, надев это платье, я была поражена тем, какой тонкой кажется талия.

Черные туфли считаются классикой, однако с колготками телесного цвета выгоднее смотрятся туфли нюдовых оттенков, поскольку они визуально удлиняют ногу. Здесь работает эффект «тон в тон»: если выбрать туфли и колготки в одной цветовой гамме, то нога и обувь словно превращаются в единое целое. Это создает впечатление, что ноги немного длиннее, чем на самом деле.

Я примерила черные и бежевые туфли: у черных каблук в 2,5 раза выше, но в бежевых ноги действительно смотрятся лучше.

В соответствии с теорией все того же Германа фон Гельмгольца квадрат, сверху и снизу ограниченный темными полосами, кажется выше, чем квадрат, который ограничен белыми полосами. Поэтому платье или юбку с черной полосой на подоле лучше не носить с черными колготками: все сольется и будет казаться, что платье закончилось на белой полосе, которая выше. Это оптически «украдет» часть тела, и в результате вы окажетесь короче и шире, чем хотели.

Я всегда думала, что черный цвет автоматически добавляет стройности. Но оказалось, что в том же платье можно выглядеть выше и стройнее, если просто надеть бежевые колготки.

Я знала, что поперечная полоска полнит. Любая. Но, оказывается, есть нюансы: широкая полоса работает грубо — недостатков не скрывает, придает массивность силуэту. Зато тонкая горизонтальная полоска отлично сужает, подчеркивает силуэт и прячет неровности и выпуклости.

Я примерила платье в широкую полоску — изящества оно мне не прибавило. А вот второе было в узкую. Надев его, я поняла: все рассказы о том, что полосатое полнит, — вранье. Посмотрите, как выгодно с помощью тонких полосок можно подчеркнуть грудь и сузить бедра, а также замаскировать все, что хочется спрятать.

Юбка миди способна сделать силуэт выше и изящнее. Но эта длина весьма коварна для невысоких дам. Платья и юбки миди нужно правильно носить, и самый лучший и надежный способ не прогадать с такой длиной — надевать обувь на каблуке, причем повыше. На фотографиях неплохо видно, что с каблуком такая юбка смотрится гораздо более выигрышно, чем без.

Линии, которые сходятся к центру фигуры, зрительно сужают талию и расширяют верх и низ туловища. Из-за эффекта противоположности возникает оптическая иллюзия Мюллера-Лайера, и — вуаля — в такой одежде мы кажемся стройнее и выше.

Действительно, в прямом пальто фигура не выглядит изящной. Поэтому, когда мне хочется выглядеть более женственно, я надеваю черное приталенное пальто.

Вертикальные контрастные полосы по бокам — идеальный способ сделать фигуру визуально стройнее. Оптическая иллюзия в таком случае работает безупречно: полосы замечательно сужают фигуру и скрывают объем. А если вставки будут изогнутыми, то фигура приобретет форму песочных часов.

Пожалуй, платье такого типа нужно каждой женщине: пышную даму оно сделает стройнее, а худенькой при необходимости «нарисует» более рельефную фигуру.

Этот эксперимент открыл для меня много нового. Однозначно, после этого я без боязни стану покупать одежду в тонкую горизонтальную полоску и подумаю над тем, чтобы приобрести платье с контрастными вставками по бокам. Стремлению купить одежду на размер меньше я готова сказать твердое «нет», а вот обуви нюдовых оттенков — только «да». Кроме того, оказалось, что примерять одежду новых фасонов, расцветок и стилей просто необходимо — полезно смотреть на себя под другим углом и понимать, что некоторые образы вполне подходят и вам тоже, а не только моделям из глянцевых журналов.

Бонус: селфи в примерочной помогает избежать спонтанных неудачных покупок

Селфи в примерочной — идеальный способ избежать спонтанных покупок, которые зачастую оказываются неудачными. Фотографируясь в каждом новом образе, можно посмотреть на себя со стороны и понять, подходит вещь или нет. И в случае подбора нового гардероба это необходимость.