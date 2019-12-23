Проверьте, правильно ли вы произносите названия 18 мировых брендов

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Иностранные бренды уже настолько прочно проникли в нашу жизнь, что мы даже не задумываемся об их правильном произношении. Впросак могут попасть даже фотографы, обсуждающие покупку техники Canon, модницы, которые будут хвалиться новой сумочкой от Chloé, и сластены, делящиеся со своим другом драже от M&M’s.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как правильно произносить такие привычные, но уж очень коварные названия мировых компаний.

1. M&M’s

Шоколадное драже M&M’s названо по первым буквам фамилий двух основателей компании (Mars & Murrie — Марс и Мьюрри). Так уж сложилось, что исторически правильным произношением является «Эм-эн-Эмс».

2. Disneyland

Сегодня в мире насчитывается 5 парков Disneyland. Интересно, что если вы скажете в Америке «Диснейле́нд», то вас просто-напросто не поймут, но если произнесете «Ди́зниленд», то все сразу встанет на свои места.

3. Canon

Компания Canon названа в честь богини милосердия в японской мифологии Каннон. Практически весь мир произносит название этой торговой марки с ударением на первом слоге, однако сами японцы настаивают делать ударным последний.

4. Louis Vuitton

Дом моды Louis Vuitton был основан Луи Вюиттоном. Во французском языке -s на конце слова не читается, поэтому правильно говорить «Луи Вюиттон».

5. Bvlgari

Bvlgari была основана в Италии греческим ювелиром Сотириосом Булгарисом (его фамилия на новогреческом писалась как Bvlgaris). Чтобы придать наименованию более итальянское звучание, от последней буквы решили отказаться. Ударение в слове «Булга́ри», как и традиционно в итальянском языке (за редкими исключениями), ставится на предпоследний слог.

6. Chloé

Согласно одной из версий, французский дом моды Chloé получил свое название в честь древнегреческой богини Деметры, которую также наделяли эпитетом Клоя (в переводе с греческого — «цветущая, зеленеющая»). По другой версии, основательница Габи Агьен назвала его именем своей подруги Клоэ де Брюметон. Согласно нормам французского языка, название этого дома моды произносится как «Клоэ́».

7. TAG Heuer

Один из крупнейших часовых брендов мира TAG Heuer был основан швейцарцем Эдуардом Хойером. Так что единственно правильным вариантом произношения будет «Хойер». Первая часть названия, аббревиатура TAG, расшифровывается как Techniques d’Avant Garde («техника авангарда»).

8. Moschino

Итальянская компания Moschino была основана в 1983 году Франко Москино. Так что название бренда читается как «Москино».

9. Vetements

В переводе с французского Vetements означает «одежда». В соответствии с правилами транскрипции единственно верным способом произношения этого бренда является «Ветмо́».

10. ASOS

ASOS — один из первых брендов, который начал свою жизнь в интернет-магазине (2000 г.). ASOS — это аббревиатура от As Seen on Screen («словно сошедшее с экрана»). Основываясь на правилах английского языка, название этой компании читается как «Эйсос».

11. Dsquared

Название итальянского бренда Dsquared представляет собой забавную и непростую игру слов. Воспроизвести его русскими буквами практически не представляется возможным, но тем не менее правильнее всего произносить «Дискуэрт».

12. eBay

«иБэй» — единственно верный вариант транскрипции наименования американской компании eBay, который соответствует нормам английского языка.

13. Pull & Bear

Испанский бренд повседневной одежды Pull & Bear носит англоязычное название и переводится как «натягивай и носи». Буква r на конце Bear не читается.

14. Asus

Название тайваньской компании ASUS происходит от слова Pegasus — «Пегас». В 2015 году компания выпустила видеоролик, в котором утвердила «Эйзу́с» как единственно верный вариант произношения.

15. macOS X

X на конце названия операционной системы macOS X читается как «тэн» (ten — «десять»), а не «икс», как думают многие. Сам же Стив Джобс предпочитал произносить «Мэк». Таким образом, получается «Мэк о-эс тэн».

16. Moët & Chandon

Одна из крупнейших компаний по производству игристых вин Moët & Chandon названа именами первых владельцев — Клода Моэта и Пьера-Габриэля Шандона де Бриаллье. В соответствии с правилами французского языка, «т» на конце «Моэт» озвучивается, первая «н» в «Шандон» произносится твердо, вторая — мягче.

17. Amazon

Американская компания Amazon названа в честь самой полноводной реки в мире Амазонки. В английском варианте ударение в этом слове падает на первый слог, так что и название компании следует произносить соответствующим образом.

18. Alibaba

Китайская компания Alibaba носит имя главного героя арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников». В международном варианте ударение в названии этой фирмы принято ставить на второй слог.