Причины, по которым высокая мода выглядит так странно, и почему образованные люди над ней не смеются

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30 мая на ежегодном показе в школе искусств Central Saint Martins всеобщее внимание было приковано к молодому норвежскому дизайнеру Фредерику Хьераннсену. Он создал платья-пузыри, надувающиеся вокруг моделей. В ходе показа из шаров выпускали воздух, и они оседали, превращаясь в довольно странные платья. Знатоки моды пришли в восторг от шоу, обыватели же надменно фыркнули: «Что за кошмар? И кто это будет носить?» И действительно, кто?

В этом и попытался разобраться AdMe.ru, который готов объяснить, почему высокая мода такая странная и для кого она создается.

Шоу Фредерика Хьераннсена на Central Saint Martins.

Для начала давайте разберемся, какие модные показы не вызывают у нас недоумение

Наверняка большинство ответит, что это дефиле, на которых модели демонстрируют привлекательную одежду, которую может надеть обычный человек и которую можно будет купить в магазине. В дизайнерских кругах это называют демонстрацией прет-а-порте — моделей одежды, готовой к носке. Чтобы понять, что это, можно посмотреть почти любой показ от Tom Ford или Michael Kors — модных домов, не склонных к эпатажу.

Но даже показы прет-а-порте порой выглядят странно. Например, пиджаки и пальто могут надеваться поверх купальников, моделей могут заматывать в перьевые боа или делать им сумасшедшие прически. Это не значит, что кутюрье предлагают нам появиться в таком виде на улице. Исходя из своего художественного вкуса, они таким образом обыгрывают свои коллекции, чтобы мы точно обратили на них внимание и запомнили. Ведь без таких чудачеств смотреть на десятые или даже сотые образы было бы просто скучно и вскоре все они слились бы в сознании зрителя в одно размытое пятно.

Но как быть с одеждой, которую невозможно носить?

Это прозвучит странно, но многие модные дизайнеры работают вовсе не для того, чтобы нам с вами было что носить. Они в первую очередь художники. Посредством своих творений они могут рассказывать нам свою историю, намекать на созданные ранее произведения искусства (не обязательно дизайнерского) или даже реагировать на остросоциальные проблемы. Модели в данном случае — это полотна. Одежда — картины, которые нужно рассматривать, понимать, анализировать. Вещи с таких показов никогда не появятся в бутиках, но вполне могут оказаться в галерее мод или гардеробе достаточно смелой знаменитости. Суть в том, что такие смысловые представления на показах от-кутюр почти не приносят прибыли. И чтобы позволить себе творить, многие дизайнеры занимаются еще и производством одежды для масс. Давайте сравним.

Это показ марки Comme Des Garçons прет-а-порте и ее же шоу, на котором демонстрировались творения дизайнера Рей Кавакубо, полные визуальных и культурных ассоциаций.

Вот демонстрация моделей дизайнера Рика Оуэнса для продажи и его же художественно-эксцентричное шоу.

«Я не застенчивая. Просто ты мне не нравишься».

Вот платье марки Viktor&Rolf, которое само по себе является заявлением и не требует дополнительных объяснений.

Это при том, что их одежда прет-а-порте выглядит иначе.

Чтобы объяснить, с какой позиции стоит рассматривать подобные показы, нам необходим краткий курс эстетики

C точки зрения этого философского раздела, в искусстве существует 2 основных вида особой области человеческого духа — чувствительности. Первый вид — классический. Самое важное в нем — мораль. Форма же лишь обрамляет смыслы, заложенные автором. В моде не на продажу это прекрасные, эстетичные произведения искусства. В пример можно привести все те же модели Viktor&Rolf с показа сезона «осень-зима — 2018-2019». Эти костюмы являются репризой на творения художников-кубистов, несмотря на то что они очевидно созданы не для улиц, на них приятно смотреть.

Второй вид — авангардный. Авторы словно разрываются между моралью и страстной тягой к игре с формой. Из-за этого такие произведения могут воспевать уродливые или жутковатые вещи, и в это воспевание вкладывается определенный смысл. Взгляните на творения дизайнера Юлии Косяк, которые она представила на показе мод Contrfashion в Москве. Занимательная футуристика в них переплетается с более серьезными намеками на переосмысление мира.

Но, бросаясь в активный анализ продуктов высокой моды, нельзя забывать о существовании кэмпа. Это дополнительный вид чувствительности, который вообще не подразумевает смысла как такового. То есть он ставит во главу угла развлекательный элемент и безудержное желание экспериментов с эстетикой. Отсюда берутся вычурные, преувеличенные, безобразно-прекрасные произведения искусства. Это та высокая мода, глядя на которую обыватель морщится: «Вы что, серьезно?» Нет, они не серьезно. Например, взгляните на произведения эпатажного дизайнера Вивьен Вествуд: шляпу в виде стула и платье — кофейный столик.

Эти наряды, как и вся весенне-летняя коллекция кутюрье, были придуманы для того, чтобы развлечь преданных фанатов творчества Вивьен. Несмотря на странность многих нарядов, не предназначенных для улиц, от некоторых из них просто невозможно оторвать взгляд. Поэтому давайте рассмотрим еще несколько примеров.

Это странные воздушные платья дизайнера Томо Коидзуми. Нам они могут показаться безвкусными, но знатоки моды утверждают, что в этих элементах гардероба содержатся отсылки к образам Марии-Антуанетты или Жозефины Богарне.

А это наделавшее довольно много шума платье — шоколадная обертка. Его создал дизайнер Джереми Скотт специально для бренда Moschino.

Немного утепления от Balenciaga. Бренд рекомендует нам носить такие вещи, но не заставляет делать это именно таким образом. Многослойность здесь как раз привлекает внимание.

А когда смотришь на творения дома Maison Margiela, создается впечатление, что находишься в каком-то диковинном сне. Узнаваемые силуэты привычных глазу предметов гардероба настолько видоизменены, что начинаешь сомневаться, действительно ли ты их когда-то видел и носил.

Платья от Ирис ван Херпен буквально гипнотизируют с первого взгляда. А еще они напоминают фрукты из гофрированной бумаги, которые крепятся на коктейльные трубочки.

В последнее время некоторые бренды спровоцировали странную, но занимательную тенденцию: они начали привносить кэмп в повседневность

К таким брендам принято причислять Balenciaga. Например, так по-кэмповски неестественно выглядят выпущенные брендом кроксы. Еще недавно мы и представить не могли, что кто-то действительно покажется в такой обуви на улицах, но это происходит прямо сейчас.

Или взгляните, как выглядят доступные для покупки предметы гардероба от Undercover.