По словам психологов, ваш характер можно узнать, просто взглянув на то, как вы живете

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Дом есть у каждого. И неважно, заядлый вы путешественник, приезжающий домой передохнуть, или же человек, который возвращается в родную обитель каждый день. Психологи не зря считают, что дом может рассказать о своем хозяине не меньше, чем, например, манера одеваться.

Мы в AdMe.ru ценим уют, любим украшать свои дома и квартиры и согласны с тем, что нельзя преуменьшать значение этого места.

Как мы приходим к тому, что для нас дом, и почему это место так важно

«Мы украшаем наши дома, заботимся о внешнем виде внутренних двориков, потому что наш дом — это часть нашего самоопределения», — говорит психолог Сьюзен Клейтон. Все начинается с дома, в котором каждый из нас рос. Он становится культовым на долгое время, ведь каждый человек хочет себя идентифицировать с определенным местом в этом мире. Но рядом с желанием «принадлежать» к точке на карте стоит желание выделяться. Воспоминания — это, пожалуй, первое, что может отразиться на интерьере дома. Фотографии на холодильнике или в рамке на стене, открытки, магниты, одежда в шкафу и косметические средства, которые вы привозите с собой на память, забирая частичку того самого места.

При знакомстве с новыми людьми мы слышим вопрос: «Откуда вы?» Ответ на него простой: достаточно назвать город, страну, где вы родились. Но если спросить, где вы ощущаете себя дома, то ответ уже не кажется таким очевидным. Какое-то место мы называем домом, потому что чувствуем себя там по-особенному. И неважно, была это съемная комната во время учебы, родительский дом или квартира друзей на другом континенте.

Отдельные детали интерьера вашей квартиры могут назвать как минимум одну черту вашего характера

Уловить, например, как содержимое холодильника или способ хранения носков соотносится с характером хозяина квартиры, довольно сложно. Но психологи утверждают, что именно по таким деталям можно и нужно судить о владельце дома. Бардак в ящике с носками — внимательность к деталям. Такая связь может показаться нелогичной, но исследование американского антрополога Хелены Фишер доказало, что люди, внимательные к мелочам, чаще всего в ящике с носками имеют полнейший хаос.

— внимательность к деталям. Такая связь может показаться нелогичной, но исследование американского антрополога Хелены Фишер доказало, что люди, внимательные к мелочам, чаще всего в ящике с носками имеют полнейший хаос. Захламленный шкаф — связь с прошлым. Часто бывает, что человек не может избавиться от вещей, которые он не будет носить. Такая нерешительность, по словам психолога Дженифер Баумгартнер, говорит о том, что человек просто не готов идти дальше и отпустить прошлое. Чтобы исправить ситуацию, она советует поставить таймер на 20 минут и выкинуть все то, что больше не используется.

— связь с прошлым. Часто бывает, что человек не может избавиться от вещей, которые он не будет носить. Такая нерешительность, по словам психолога Дженифер Баумгартнер, говорит о том, что человек просто не готов идти дальше и отпустить прошлое. Чтобы исправить ситуацию, она советует поставить таймер на 20 минут и выкинуть все то, что больше не используется. Открытый гардероб — страсть к моде. Люди, которые не прячут свою одежду за дверями шкафа, имеют особое отношение к моде. Для них это не просто то, что происходит где-то в мире, а настоящее искусство. Психолог Линда Пападопулос отмечает, что такой человек считает это искусство тем, чем можно наслаждаться не только функционально, но и эстетически.

Опрятная кровать — работоспособность. Тут такая же странная связь, как у носков с деталями, но ответы около 70 000 опрошенных людей говорят о том, что те, кто держит в порядке свою кровать, получают удовольствие от работы и даже не ленятся регулярно ходить на тренировки.

— работоспособность. Тут такая же странная связь, как у носков с деталями, но ответы около 70 000 опрошенных людей говорят о том, что те, кто держит в порядке свою кровать, получают удовольствие от работы и даже не ленятся регулярно ходить на тренировки. Освещенная спальня — в жизни все в порядке. Согласно исследованию Техасского университета в Остине, выбор светлой спальни связан не только с тем, что человеку хочется больше воздуха, но и с тем, что сам он эмоционально стабилен.

Декоративные свечи — амбициозность. Психолог Донна Доусон рассказала, что изделия из тонкого фарфора, декоративные полотенца и свечи говорят о том, что хозяин дома амбициозен. Выбирая такой декор, люди уделяют внимание деталям, зная, что они могут стать ключевыми при создании впечатления об их доме.

— амбициозность. Психолог Донна Доусон рассказала, что изделия из тонкого фарфора, декоративные полотенца и свечи говорят о том, что хозяин дома амбициозен. Выбирая такой декор, люди уделяют внимание деталям, зная, что они могут стать ключевыми при создании впечатления об их доме. Большая коллекция книг — широкий кругозор. Сэм Гослинг, доктор психологии, убежден, что открытость человека новому отражена в его доме сильнее, чем любое из качеств. Открытость может быть выражена не только посредством библиотеки, но и с помощью коллекции произведений искусства, а также мелочей из последнего путешествия.

— широкий кругозор. Сэм Гослинг, доктор психологии, убежден, что открытость человека новому отражена в его доме сильнее, чем любое из качеств. Открытость может быть выражена не только посредством библиотеки, но и с помощью коллекции произведений искусства, а также мелочей из последнего путешествия. Пустой рабочий стол — надежность. Незахламленность вещами и украшениями рабочего стола, по словам консультанта по психологии Лили Бернхаймер, говорит не о том, что человек антисоциален и чересчур прост. Наоборот, это подчеркивает его стабильность и надежность в выполняемой работе.

Большое количество чистящих средств — консервативность. Одно из проведенных исследований привело к выводу, что консервативные люди любят держать все в чистоте, их дома, как правило, хорошо освещены. Такой тип людей держит все под контролем, поэтому у них много чистящих средств, чтобы в случае чего иметь все необходимое в доме.

— консервативность. Одно из проведенных исследований привело к выводу, что консервативные люди любят держать все в чистоте, их дома, как правило, хорошо освещены. Такой тип людей держит все под контролем, поэтому у них много чистящих средств, чтобы в случае чего иметь все необходимое в доме. Переполненный холодильник — дружелюбность. Отмечается, что люди, у которых дома всегда полный холодильник, имеют некую страсть к шопингу и покупают все, что им нравится. Эксперты говорят, что такие личности харизматичны и любят веселиться.

Чтобы обновить квартиру и жизнь, достаточно следовать простым правилам

Социолог Марта Бек убеждена, что биографию человека можно считать с его квартиры, поэтому она своим клиентам дает несколько дельных советов, которые в итоге помогают наладить жизнь. Избавьтесь от прошлого, которое приносит боль: чем больше моментов человек проживает в жизни, тем больше накапливается вещей, напоминающих о событиях прошлого. К сожалению, с течением времени некоторые этапы из разряда позитивных могут перейти в негативные, следовательно, каждый раз, видя даже какую-то мелочь, связанную с этим периодом, человек испытывает боль. Поэтому самый первый шаг к гармоничной жизни — это избавление от всего, что может вызвать неприятные воспоминания.

Чтите свои корни, если того требует душа: в наше время люди все чаще переезжают, поэтому нередко случается так, что о родине остаются только воспоминания. Конечно, человек никогда не забудет место, где он родился и провел детство, но иногда хочется продолжать видеть знакомые вещи. Специалист советует отдавать предпочтение, например, цветам, которые характеризуют вашу страну, или украсить дом вещами, сделанными у вас на родине.

Используйте для идеи дизайна ваши интересы. Увлечения и хобби могут стать отличными акцентами в декоре интерьера: если, например, вам нравятся природа и походы, то используйте в отделке натуральные ткани и материалы природных цветов, можно также развесить фотографии или картины с пейзажами родных мест и даже использовать звуки природы, когда занимаетесь домашними делами.

Создавайте место, в котором вам хотелось бы жить. Нередки случаи, когда люди не приглашают к себе гостей, а значит, не особо мотивированы заниматься интерьером, потому что его все равно никто не увидит. Попробуйте обустроить дом по своему вкусу, а когда работа будет завершена, вы и гостей захотите пригласить.