Оригинальные идеи для летнего маникюра, которые можно забрать себе

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Не можете определиться с дизайном маникюра? Сделайте свой выбор в пользу главных трендов лета-2018. Консерваторы предпочтут модный минималистичный дизайн, большие сказочницы выберут мультяшный маникюр, любители живой природы не откажутся от цветочного, ну а тем, кто собирается на отдых в теплые страны, рекомендуем выбрать тропический или морской дизайн, также популярный в этом сезоне.

Редакция AdMe.ru с большой любовью сделала подборку фото по-настоящему летнего маникюра от пользователей Instagram. Так что смотрите и пользуйтесь этими идеями.

Цветочный

Абстрактный

Орнаментальный

Минималистичный

Романтичный

Ягодно-фруктовый

Сказочный / мультяшный

Морской

Тропический

Озорной

Какой дизайн вам запомнился больше всего? Что бы вы еще добавили к этой подборке?