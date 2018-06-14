Оригинальные идеи для летнего маникюра, которые можно забрать себе

Не можете определиться с дизайном маникюра? Сделайте свой выбор в пользу главных трендов лета-2018. Консерваторы предпочтут модный минималистичный дизайн, большие сказочницы выберут мультяшный маникюр, любители живой природы не откажутся от цветочного, ну а тем, кто собирается на отдых в теплые страны, рекомендуем выбрать тропический или морской дизайн, также популярный в этом сезоне.

Редакция AdMe.ru с большой любовью сделала подборку фото по-настоящему летнего маникюра от пользователей Instagram. Так что смотрите и пользуйтесь этими идеями.

Цветочный

Абстрактный

Орнаментальный

Минималистичный

Романтичный

Ягодно-фруктовый

Сказочный / мультяшный

Морской

Тропический

Озорной

Какой дизайн вам запомнился больше всего? Что бы вы еще добавили к этой подборке?

Фото на превью _oksi_nails_ / Instagram

42 На склад!
2 Комментарии
  • 14 июня 2018
  • 2
  • 9124

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