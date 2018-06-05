Мы выяснили, какие купальники будут в моде летом 2018 года, и подобрали 10 стильных идей для любого типа фигуры

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В наши дни купальник является неотъемлемой частью летнего гардероба. Практически во всем мире свободно можно надевать на пляж самые откровенные модели. Но есть страны, где купальные костюмы имеют другой вид, не привычный нам. К примеру, мусульманкам разрешено носить только буркини, а бикини изначально было запрещено в странах, где проживали католики. К счастью, большинство женщин может позволить себе широкий ассортимент моделей.

В этом году выбор фасонов и расцветок настолько разнообразный, что каждая девушка сможет почувствовать себя неотразимой, лишь правильно подобрав купальник. AdMe.ru предлагает 10 самых ярких и сочных идей для пляжного выхода.

1. Горошек снова в моде

Еще одно доказательство того, что все новое — это хорошо забытое старое. Мода на горошек пришла к нам из 50-х и уже несколько лет пользуется популярностью. Купальник с подобным принтом придает пляжному образу легкость и игривость.

2. Рюши, бахрома и бантики сделают образ более женственным

Разнообразные воланы, банты и бахрома выглядят очень нежно. С их помощью можно удачно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. При объемных бедрах стоит выбирать верх, украшенный одним из этих элементов, и наоборот. Этот прием позволит сделать фигуру идеальной.

3.Новый тренд: замки и переплеты

Сейчас очень актуальны цельные и раздельные купальники с различными замками и плетениями. Особой популярностью пользуются спортивные модели с молнией. Они придают пикантность привычным фасонам.

4. Белые купальники выгодно подчеркнут смуглую кожу

Купальники белоснежного цвета девушки часто берут с собой в отпуск вместе с яркими. Ведь многие знают, что полученный загар становится более заметным в контрасте с белой одеждой. При правильно подобранном фасоне такой купальник станет украшением любой фигуры.

5. Последний хит сезона: принты с пальмами, цветами и фруктами

Дизайнеры дома моды Dolce & Gabbana вдохновились цветочными и морскими мотивами при создании купальников для пляжного сезона — 2018. Этим летом яркие рисунки пальм, пышных роз, различных фруктов будут актуальны как никогда.

6. Насыщенные неоновые цвета

Яркие цвета привлекают внимание и подходят всем. Поэтому в модных трендах этого года остаются неоновые тона, которые выгодно оттеняют полученный загар.

7. Сдельный купальник монокини удачно подчеркнет фигуру

Монокини — цельный купальник с соблазнительными вырезами. Модель, соединенная посередине, с прозрачными вставками по бокам (или без них) подчеркнет красивые изгибы фигуры, сделает ее визуально стройнее. Дизайнеры Victoria’s Secret ввели в моду монокини, сшитое только по бокам. Оно подойдет девушкам, желающим подчеркнуть красивые ноги и животик.

8. Вязаные купальники в стиле бохо

Такие купальники выбирают девушки, предпочитающие на пляже загорать больше, чем плавать. Для купания стоит предпочесть минималистичные модели, не перегруженные воланами и объемными деталями.

9. Геометрический принт

Подобные принты подходят любому типу фигуры. В этом году очень популярны пестрые расцветки, геометрические узоры пастельных тонов и радужные полоски.

10. Животные принты

Расцветка, напоминающая шкуру зверя, смотрится очень соблазнительно. Этим летом купальники с леопардовыми и другими животными принтами снова будут актуальны.

Бонус

В этом сезоне на смену обычным покрывалам приходят круглые полотенца самых интересных расцветок. Их можно брать с собой на пляж, пикник и даже йогу.

А какой пляжный образ понравился вам больше всего? Расскажите о своих предпочтениях в комментариях.