Как выглядели наши именитые дизайнеры и стилисты, когда сами были молодыми

Эти люди суммарно приняли участие в таком количестве модных преображений, что страшно себе представить. Их роскошные наряды и подобранные ими яркие образы украшают собой не только отечественные, но и зарубежные красные ковровые дорожки, а сами они уже долгие годы меняют наше понимание стиля. Но, прививая другим хороший вкус, они не забывают работать и над своим внешним видом.