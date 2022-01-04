Как выглядели наши именитые дизайнеры и стилисты, когда сами были молодыми
Эти люди суммарно приняли участие в таком количестве модных преображений, что страшно себе представить. Их роскошные наряды и подобранные ими яркие образы украшают собой не только отечественные, но и зарубежные красные ковровые дорожки, а сами они уже долгие годы меняют наше понимание стиля. Но, прививая другим хороший вкус, они не забывают работать и над своим внешним видом.
Нам в AdMe.ru стало интересно, как же выглядели 15+ светил отечественной моды, когда их имена еще не были так широко известны и им только предстояло покорить модный мир.
Вячеслав Зайцев, 83 года
Денис Симачев, 47 лет
Валентин Юдашкин, 58 лет
Александр Рогов, 40 лет
Маша Цигаль, 42 года
Игорь Чапурин, 53 года
Владислав Лисовец, 49 лет
Алена Ахмадуллина, 43 года
Александр Васильев, 63 года
Ульяна Сергеенко, 40 лет
Александр Арутюнов, 40 лет
Андрей Бартенев, 56 лет
Белла Потемкина, 38 лет
Гоша Карцев, 35 лет
Данила Поляков, 38 лет
Эвелина Хромченко, 50 лет
Сергей Зверев, 58 лет
Творчество кого их этих представителей отечественной моды вам импонирует? О чьем жизненном и профессиональном пути вам хотелось бы узнать побольше?
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