Как подобрать правильную челку под свой тип лица

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Хотя бы раз в жизни каждая девушка решалась сделать челку или по крайней мере всерьез задумывалась об этом. Но лицо — витрина нашего внутреннего мира, а челка — довольно рискованный аксессуар, поэтому подходить к ее выбору стоит обдуманно. Так как же выбрать для себя идеальную челку? Все просто: нужно ориентироваться на свою форму лица.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в этом вопросе и выяснили, какие челки подходят к разным типам лица.

1. Овальное лицо

Овальная форма лица считается идеальной. При ней лоб чуть шире нижней челюсти, черты лица мягкие, округлые, а само лицо постепенно сужается от скул к подбородку.

Обладательницам овального лица можно смело экспериментировать с челками. А если в придачу вы можете похвастаться идеальными бровями, то короткие рваные челки будут смотреться просто отлично — взгляните, например, на Кэти Перри.

Будет прекрасно смотреться и густая рваная челка, как у Беллы Хадид. Но такой челке нужно достойное обрамление, к примеру, классическое каре. Так можно создать стильный и загадочный образ.

2. Треугольное лицо

Девушки с таким типом лица могут похвастаться красивыми широкими скулами, высоким лбом и аккуратным узким подбородком. Правильная челка подчеркнет изящность черт и сделает их еще более утонченными.

Стрижка пикси, или эльфийская стрижка, прекрасно подходит к разным типам лица. Но в сочетании с короткой рваной челкой особенно интересно смотрится именно на обладательницах треугольного лица. Икона стиля Виктория Бекхэм довольно долго отдавала предпочтение подобной стрижке.

Длинная челка — тоже отличное решение. Она визуально укорачивает линию лба и делает его более соразмерным линии подбородка.

3. Круглое лицо

Круглым считается лицо, длина и ширина которого примерно равны. Обычно для такого лица характерны невысокий лоб, широкие скулы и менее выраженная нижняя челюсть. При должном обрамлении круглые лица смотрятся не хуже овальных.

Круглое лицо можно визуально вытянуть длинной рваной челкой, как это сделала Кендалл Дженнер. Такой вариант не только делает лицо более овальным, но и помогает добавить образу элегантности, особенно в сочетании с высокой прической.

Также обладательницам круглого лица прекрасно подойдет длинная челка-каскад. Она практически не требует никаких жертв от своей хозяйки: достаточно укоротить несколько прядей и правильно их оформить. Для круглого лица такая челка станет прекрасным обрамлением.

4. Прямоугольное лицо

Такая форма лица характеризуется более вытянутой структурой. Его обладательницы могут похвастаться красивыми, четко очерченными скулами, которые сейчас вошли в моду. Высокий лоб немного шире нижней челюсти.

Острые лица с четкими скулами и тонкими чертами можно визуально смягчить, подобрав легкую рваную челку.

Подойдут и длинные челки-каскады, которые помогут обрамить лицо и подчеркнуть красивые скулы, скрадывая ширину лба.

5. Квадратная форма лица

Длина и ширина такого лица примерно равны, при этом для него характерны выраженные скулы и четкая линия нижней челюсти.

Для обладательниц выраженных скул и квадратной формы лица есть простое и изящное решение — рваная многослойная челка. В свое время Кира Найтли пошла на такой эксперимент и смогла визуально смягчить скулы, что сделало ее очень милой.

Квадратная форма лица станет более мягкой и женственной в обрамлении густой объемной челки, особенно если волосы волнистые. Как вариант, челку можно просто немного завить.

6. Трапециевидная форма лица

Такая форма близка к квадратной, но длина лица все же несколько больше, чем его ширина. При этом линия нижней челюсти визуально значительно шире, чем линии лба и скул за счет массивного подбородка, а лоб обычно низкий и узкий. Таким образом, лицо по своей форме напоминает трапецию, постепенно расширяясь от лба к подбородку.

Мода на выраженные скулы позволяет подчеркивать их всеми возможными способами, например изящной густой челкой-каскадом, как у Оливии Уайлд. Такая челка помогает скорректировать ширину лица и визуально сделать скулы мягче.

С такой формой лица сосредоточить объем стоит в его верхней части, поэтому хорошо будут смотреться объемные прически и густая длинная челка набок.

Красота совсем не требует жертв, если подходить к вопросу с учетом индивидуальных особенностей. А вы решались на резкие перемены в образе? Может быть, делали экстремальные прически? Расскажите нам в комментариях.