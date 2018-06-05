Эти обложки каталогов IKEA демонстрируют, как менялась мода на интерьеры за последние 70 лет
Когда мы смотрим на громоздкие мебельные стенки или на огромные красные ковры, нам сложно представить, что когда-то это было модным. Однако если обратиться к обложкам журнала IKEA, которые соответствовали моде того времени, то можно иначе посмотреть на привычные вещи и, возможно, больше понять своих бабушек и дедушек.
Мы в AdMe.ru собрали обложки журналов IKEA с 1951 по 2018, по которым можно проследить, как менялась мода за последние 70 лет.
1951 год
Первый каталог увидел свет в 1951 году. В ассортименте IKEA того года даже можно было найти картины маслом.
1954 год
Посмотрите на столик на трех ножках. Именно с его появлением началась история плоских упаковок.
1962 год
Прямоугольные шкафы в 60-е годы были невероятно модными. Взгляните на кадр из фильма «Королевство полной луны» — там тоже можно их заметить.
1965 год
На обложке каталога — те самые мебельные стенки, в фешенебельность которых поверить сейчас очень сложно. Однако в 1965 году они были на пике популярности.
1969 год
В конце 60-х зарождается любовь к ярким и контрастным цветам и повсеместному использованию пластика. Вспомните софу, на которой сидела героиня «Завтрака у Тиффани», — у нее очень сочные цвета.
1974 год
А к середине 70-х годов снова начинает нарастать любовь к пастельным оттенкам.
1978 год
Хорошая гостиная, диваны и мягкие ковры были в 80-е годы атрибутом достатка и гармоничного дома — неудивительно, что они присутствуют на обложках журнала IKEA тех лет.
1983 год
Торшеры конусной формы были невероятно популярны в 80-е годы, их можно заметить практически на каждой обложке каталогов IKEA тех лет.
1987 год
Благодаря постепенному отказу от стереотипов начинают появляться все более и более интересные, неординарные формы — примером служит диван на обложке каталога IKEA 1987 года.
1992 год
В 90-е годы становятся все более модными необычные принты. Это касается штор, кресел и покрывал.
1998 год
Ближе к 2000-м начинает появляться любовь к открытым пространствам в интерьере. Вместе с этим можно заметить тенденцию к тому, чтобы вешать минималистичные подборки фотографий на стены. Взгляните на интерьер апартаментов звезды «Секса в большом городе» — вы заметите над кроватью такие же снимки, как на обложке журнала IKEA 1998 года.
2000 год
Обложка этого года идеально отражает атмосферу того времени — новое тысячелетие, новая эра.
2005 год
Ближе к 2010-м начинает возвращаться мода на уют, множество одеял и подушек, однако уже в сочетании со скандинавским стилем — основными тенденциями становятся светлый фон и мебельный минимализм.
2008 год
Цветные диваны, яркие принты на подушках — все это уже IKEA нашего времени.
2012 год
Посмотрите на интерьеры в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая» — те же белые стены, визуально увеличивающие пространство.
2015 год
Интерьеры IKEA приспосабливаются под новые виды жилья — апартаменты в мегаполисах и квартиры-студии.
2018 год
Появляются более интересные цветовые решения, пастельные, но вместе с тем яркие. Скандинавский минимализм уступает место мягкой насыщенности.
Бонус: IKEA впервые выпустила одежду
Впервые за 75-летнюю историю марки IKEA выпустила коллекцию одежды. Дизайнер из Лондона Уильям Хант создал специальную коллекцию костюмов из материалов, которые используются в обивке диванов и кресел.
Эта коллекция должна вдохновить покупателей на эксперименты с собственным интерьером. Согласно недавнему опросу в Британии, 83 % респондентов предпочитают в интерьере белый и бежевый, но лишь потому, что не решаются оформить дом как-либо нестандартно. Акция имеет своей целью сказать, что интерьер, как и одежда, может быть средством самовыражения.
Также в скором времени IKEA выпустит коллекцию, навеянную уличной модой. В ней будут футболки и толстовки, а также первый икеевский скейтборд.
Какого стиля в интерьере придерживаетесь вы сами? Или, может, в каком хотели бы жить? Купили бы вы пиджак, который соответствует расцветке дивана? Делитесь в комментариях!