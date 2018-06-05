Эти обложки каталогов IKEA демонстрируют, как менялась мода на интерьеры за последние 70 лет

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Когда мы смотрим на громоздкие мебельные стенки или на огромные красные ковры, нам сложно представить, что когда-то это было модным. Однако если обратиться к обложкам журнала IKEA, которые соответствовали моде того времени, то можно иначе посмотреть на привычные вещи и, возможно, больше понять своих бабушек и дедушек.

Мы в AdMe.ru собрали обложки журналов IKEA с 1951 по 2018, по которым можно проследить, как менялась мода за последние 70 лет.

1951 год

Первый каталог увидел свет в 1951 году. В ассортименте IKEA того года даже можно было найти картины маслом.

1954 год

Посмотрите на столик на трех ножках. Именно с его появлением началась история плоских упаковок.

1962 год

Прямоугольные шкафы в 60-е годы были невероятно модными. Взгляните на кадр из фильма «Королевство полной луны» — там тоже можно их заметить.

1965 год

На обложке каталога — те самые мебельные стенки, в фешенебельность которых поверить сейчас очень сложно. Однако в 1965 году они были на пике популярности.

1969 год

В конце 60-х зарождается любовь к ярким и контрастным цветам и повсеместному использованию пластика. Вспомните софу, на которой сидела героиня «Завтрака у Тиффани», — у нее очень сочные цвета.

1974 год

А к середине 70-х годов снова начинает нарастать любовь к пастельным оттенкам.

1978 год

Хорошая гостиная, диваны и мягкие ковры были в 80-е годы атрибутом достатка и гармоничного дома — неудивительно, что они присутствуют на обложках журнала IKEA тех лет.

1983 год

Торшеры конусной формы были невероятно популярны в 80-е годы, их можно заметить практически на каждой обложке каталогов IKEA тех лет.

1987 год

Благодаря постепенному отказу от стереотипов начинают появляться все более и более интересные, неординарные формы — примером служит диван на обложке каталога IKEA 1987 года.

1992 год

В 90-е годы становятся все более модными необычные принты. Это касается штор, кресел и покрывал.

1998 год

Ближе к 2000-м начинает появляться любовь к открытым пространствам в интерьере. Вместе с этим можно заметить тенденцию к тому, чтобы вешать минималистичные подборки фотографий на стены. Взгляните на интерьер апартаментов звезды «Секса в большом городе» — вы заметите над кроватью такие же снимки, как на обложке журнала IKEA 1998 года.

2000 год

Обложка этого года идеально отражает атмосферу того времени — новое тысячелетие, новая эра.

2005 год

Ближе к 2010-м начинает возвращаться мода на уют, множество одеял и подушек, однако уже в сочетании со скандинавским стилем — основными тенденциями становятся светлый фон и мебельный минимализм.

2008 год

Цветные диваны, яркие принты на подушках — все это уже IKEA нашего времени.

2012 год

Посмотрите на интерьеры в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая» — те же белые стены, визуально увеличивающие пространство.

2015 год

Интерьеры IKEA приспосабливаются под новые виды жилья — апартаменты в мегаполисах и квартиры-студии.

2018 год

Появляются более интересные цветовые решения, пастельные, но вместе с тем яркие. Скандинавский минимализм уступает место мягкой насыщенности.

Бонус: IKEA впервые выпустила одежду

Впервые за 75-летнюю историю марки IKEA выпустила коллекцию одежды. Дизайнер из Лондона Уильям Хант создал специальную коллекцию костюмов из материалов, которые используются в обивке диванов и кресел. Эта коллекция должна вдохновить покупателей на эксперименты с собственным интерьером. Согласно недавнему опросу в Британии, 83 % респондентов предпочитают в интерьере белый и бежевый, но лишь потому, что не решаются оформить дом как-либо нестандартно. Акция имеет своей целью сказать, что интерьер, как и одежда, может быть средством самовыражения. Также в скором времени IKEA выпустит коллекцию, навеянную уличной модой. В ней будут футболки и толстовки, а также первый икеевский скейтборд.

Какого стиля в интерьере придерживаетесь вы сами? Или, может, в каком хотели бы жить? Купили бы вы пиджак, который соответствует расцветке дивана? Делитесь в комментариях!