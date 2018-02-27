Думаете, что видели все? Тогда ловите 17 дизайнерских решений, которые оставят вас в недоумении

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Силами смелых творческих людей наш мир движется вперед, но порой в их гениальности проскакивают нотки абсурда. Так, американка Елена Боднар в 2009 году получила Шнобелевскую премию за изобретение и дизайн бюстгальтера-респиратора. При этом далеко не всем авторам подобных экспериментов достается мировая слава, а зря: многие дизайнерские решения достойны быть увиденными, даже если они заставляют нас восклицать «за что?!».

AdMe.ru собрал коллекцию умопомрачительных дизайнерских решений, которые надолго останутся в вашей памяти.

Когда слишком буквально понял фразу «детское печенье»

Рыбные сланцы. Кот явно будет доволен

Не хватает обнимашек? Купи подушку

Как намекнуть человеку, что он тебе не очень приятен? Просто купить ему эту рубашку

Если жалко выкинуть любимые джинсы

Тапочки Чубакки

У ребенка еще не выросли зубы? Не беда!

Главное — не забыть покормить сапоги

Богато жить не запретишь

Волшебные японские колготки — сразу с педикюром

Гиппопотамобиль

Видимо, этот браслет делали специально для зубной феи

Настоящего художника вдохновляет все, даже жвачка на асфальте

Серьги для тех, кто любит подслушивать

Элегантные туфли для любителей странной геометрии

Зубной протез с USB. Ничего лишнего

Когда ты в душе маленький динозаврик