Дизайнеры утверждают, что через 10 лет мы будем носить совсем иной тип одежды. И речь идет не о моде

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Что, если у одежды больше не будет размеров и деления на мужскую и женскую? Одна модель, подходящая сразу всем: и парням, и девушкам, и низким, и высоким. А главное, она будет стоить дешевле стаканчика капучино навынос. Кажется, именно так Роберт Земекис представлял себе моду в своем сиквеле «Назад в будущее». И, похоже, для нас это может стать настоящим. До летающих машин еще далеко, а вот цифровая одежда уже завоевывает индустрию красоты.

Мы в AdMe.ru стараемся не упускать из виду новинок, так что давайте разберемся, что такое платья из мира диджитал, почему они столь популярны и при чем здесь будущее модной индустрии.

Что такое цифровая одежда?

Речь идет об одежде, которой не существует нигде, кроме цифровой среды. При этом такие наряды все равно можно купить. Это как в RPG, где вы примеряете на своего персонажа доспехи и оружие, купленное в магазине игры за реальные деньги. В нашем случае модные наряды надеваются не на какого-нибудь эльфа, а на вполне реального человека. Клиенты оплачивают вещь, отправляют свои фото дизайнерам, и вот тут начинается магия: модельеры одевают человека на фотографии при помощи 3D-технологий. Результат вы можете увидеть на этом фото:

Кстати, куртка на фотографии выше принадлежит скандинавскому бренду Carlings, который первым в мире начал продавать виртуальную одежду. В их онлайн-магазине выставлены как реальные наряды, так и компьютерные модели. Такие вещи стоят от $ 9 до $ 30. Первая партия уже раскуплена подчистую.

Есть 4 основные причины, почему людям нужна такая одежда

Еще несколько лет назад цифровая одежда интересовала только разработчиков 3D-моделей и сотрудников ретейла. Но теперь этот продукт перестает быть узкоспециализированным. Люди все чаще обращают внимание на виртуальные вещи, и вот почему: У многих есть инстаграм. И порой нам хочется покрасоваться перед подписчиками в чем-то уникальном. А что может быть уникальнее виртуального наряда? Пожалуй, это неплохое средство, чтобы освежить свой образ , решиться на эксперимент, который ни к чему, в общем-то, не обязывает.

В Instagram по хештегу #addressthefuture уже сейчас можно найти свыше 200 публикаций, авторы которых не скрывают: на них — цифровой наряд.

, решиться на эксперимент, который ни к чему, в общем-то, не обязывает. В Instagram по хештегу #addressthefuture уже сейчас можно найти свыше 200 публикаций, авторы которых не скрывают: на них — цифровой наряд. Виртуальная одежда может стать неплохим средством экономии, особенно в модной индустрии. Частенько наряды покупают исключительно для фотосетов, а после убирают в шкаф навсегда. По результатам опроса банка Barclays, так делают 9 % британских пользователей. А цифровые вещи пусть и не полностью, но способны избавить мир от производства, что называется, одноразовой одежды.

особенно в модной индустрии. Частенько наряды покупают исключительно для фотосетов, а после убирают в шкаф навсегда. По результатам опроса банка Barclays, так делают 9 % британских пользователей. А цифровые вещи пусть и не полностью, но способны избавить мир от производства, что называется, одноразовой одежды. Это способ повлиять на экологическую ситуацию в мире. Есть мнение, что модная индустрия уже сейчас угрожает экологии планеты. Производство требует больших объемов пресной воды, на него приходится около 10 % всех выбросов парниковых газов, модные дома стали одними из 3 крупнейших производителей отходов в мире. Вывод прост: меньше одежды — меньше проблем.

Это вложение в будущее. Виртуальное платье, что вы видите на фото выше, создано в модном доме Fabricant и продано на аукционе за $ 9,5 тыс. Купил вещь в подарок жене исполнительный директор компании Quantstamp Ричард Ма. По его мнению, через 10 лет все люди будут носить вещи из мира диджитал, только стоить они будут в десятки раз дороже, поэтому покупка такого платья сейчас — предусмотрительный ход.

Какое будущее у всего вышесказанного?