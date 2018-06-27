20+ вещей, созданных для комфорта, которые стоит внедрять по всему миру

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В интернете ежедневно появляются фотографии повседневных мелочей, которым удалось развеселить, вдохновить или просто упростить жизнь другим людям. Например, один отель подарит вам ваучер на бесплатный напиток в баре, если вы откажетесь на день от уборки. А обычный автомат с газировкой бесплатно угостит вас баночкой кока-колы, если вы просто обнимете его.

AdMe.ru выбирает лучшие из лучших — забавные, эксцентричные и просто гениальные идеи, которые делают ежедневную рутину чуть веселее. Только попробуйте пролистать до конца и не улыбнуться!

Рептилии разрешают прогуливаться по зоомагазину, а жилет надевают, чтобы она не замерзла

Эти писсуары защищают обувь от брызг

В этом ресторане вместо обычных трубочек предлагают металлические, чтобы не загрязнять мир пластиком

В библиотеке предлагают закрытые пакеты с книгами определенного жанра. Подглядывать не рекомендуется

«Возьмите зонтик, чтобы спрятаться от дождя сегодня. Верните его завтра, и мы угостим вас чашкой кофе»

«В отеле бесплатно выдали смартфон с онлайн-картами, инструкциями и возможностью свободно звонить в любую страну мира»

Менеджер в японском кошачьем кафе встречает посетителей

Автомат по продаже мяса и мясных продуктов в Германии, работающий 24 часа

Большая часть магазинов и супермаркетов в Германии не работают по выходным и праздничным дням, а в будние дни они закрываются в 20:00.

Надпись в столовой: «Возьмите все, что сможете съесть. Но съедайте все, что берете. Вчера мы выбросили 6 кг еды, которой хватило бы, чтобы накормить 24 человека»

ДНК-тест для американцев, который поможет определить свои корни и узнать, за какую страну болеть на чемпионате мира по футболу — 2018

В туалете самолета установлен иллюминатор. Чтобы те, кто боится замкнутого пространства, могли расслабиться

Клетка Фарадея в подарок от KFC блокирует сигналы Wi-Fi и мобильной связи, чтобы можно было наслаждаться вкусными куриными крылышками в покое

Карта лояльности наоборот, чтобы побороться с крупными сетями кафе: соберите штампы на карте в местных конкурирующих кофейнях и получите бесплатный кофе в любой из них

В этом отеле дают бесплатный ваучер на напиток в баре, если вы откажетесь от уборки номера

На этой игровой площадке установлен знак, помогающий общаться с детьми, у которых проблемы со слухом

«Язык жестов: „Игра“, „Друг“, „Мир“, „Любовь“, „Помощь“».

В туалете на стадионе установили диспенсер с бесплатным солнцезащитным кремом

В этом отеле к банным принадлежностям прилагается резиновая уточка

Надпись на автомате: «Обними меня». Чтобы получить бесплатную бутылку колы, нужно просто обнять автомат

В этой библиотеке есть секция с книгами, которые были недавно возвращены

«В местной забегаловке, где продают такос, мне дали пластырь в виде такос»

В этом баре к каждому напитку прилагается миниатюрная игрушка. Мужчины разного возраста в восторге от идеи

Стекло в туалете мутнеет, как только дверь кабинки закрывается изнутри

Стулья в холле отеля «здороваются» с постояльцами

Надпись на двери туалета в спортзале: «Каждое приседание имеет значение»