20+ вещей, созданных для комфорта, которые стоит внедрять по всему миру
В интернете ежедневно появляются фотографии повседневных мелочей, которым удалось развеселить, вдохновить или просто упростить жизнь другим людям. Например, один отель подарит вам ваучер на бесплатный напиток в баре, если вы откажетесь на день от уборки. А обычный автомат с газировкой бесплатно угостит вас баночкой кока-колы, если вы просто обнимете его.
AdMe.ru выбирает лучшие из лучших — забавные, эксцентричные и просто гениальные идеи, которые делают ежедневную рутину чуть веселее. Только попробуйте пролистать до конца и не улыбнуться!
Рептилии разрешают прогуливаться по зоомагазину, а жилет надевают, чтобы она не замерзла
Эти писсуары защищают обувь от брызг
В этом ресторане вместо обычных трубочек предлагают металлические, чтобы не загрязнять мир пластиком
В библиотеке предлагают закрытые пакеты с книгами определенного жанра. Подглядывать не рекомендуется
«Возьмите зонтик, чтобы спрятаться от дождя сегодня. Верните его завтра, и мы угостим вас чашкой кофе»
«В отеле бесплатно выдали смартфон с онлайн-картами, инструкциями и возможностью свободно звонить в любую страну мира»
Менеджер в японском кошачьем кафе встречает посетителей
Автомат по продаже мяса и мясных продуктов в Германии, работающий 24 часа
Большая часть магазинов и супермаркетов в Германии не работают по выходным и праздничным дням, а в будние дни они закрываются в 20:00.
Надпись в столовой: «Возьмите все, что сможете съесть. Но съедайте все, что берете. Вчера мы выбросили 6 кг еды, которой хватило бы, чтобы накормить 24 человека»
ДНК-тест для американцев, который поможет определить свои корни и узнать, за какую страну болеть на чемпионате мира по футболу — 2018
В туалете самолета установлен иллюминатор. Чтобы те, кто боится замкнутого пространства, могли расслабиться
Клетка Фарадея в подарок от KFC блокирует сигналы Wi-Fi и мобильной связи, чтобы можно было наслаждаться вкусными куриными крылышками в покое
Карта лояльности наоборот, чтобы побороться с крупными сетями кафе: соберите штампы на карте в местных конкурирующих кофейнях и получите бесплатный кофе в любой из них
В этом отеле дают бесплатный ваучер на напиток в баре, если вы откажетесь от уборки номера
На этой игровой площадке установлен знак, помогающий общаться с детьми, у которых проблемы со слухом
«Язык жестов: „Игра“, „Друг“, „Мир“, „Любовь“, „Помощь“».
В туалете на стадионе установили диспенсер с бесплатным солнцезащитным кремом
В этом отеле к банным принадлежностям прилагается резиновая уточка
Надпись на автомате: «Обними меня». Чтобы получить бесплатную бутылку колы, нужно просто обнять автомат
В этой библиотеке есть секция с книгами, которые были недавно возвращены
«В местной забегаловке, где продают такос, мне дали пластырь в виде такос»
В этом баре к каждому напитку прилагается миниатюрная игрушка. Мужчины разного возраста в восторге от идеи
Стекло в туалете мутнеет, как только дверь кабинки закрывается изнутри
Стулья в холле отеля «здороваются» с постояльцами
Надпись на двери туалета в спортзале: «Каждое приседание имеет значение»
А вам встречались заведения или иные места, которые запомнились вам по каким-то необычным, но приятным мелочам?
Фото на превью Benjermon / reddit, espiffany / reddit