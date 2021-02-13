9 вещей, которые полезно иметь в ванной комнате, но о них мало кто знает

Комфортная и функциональная ванная комната — предмет гордости любого человека. Но ведь вовсе не просто обустроить небольшое пространство так, чтобы все необходимое было под рукой и радовало глаз, а все остальное не занимало много драгоценного пространства и не создавало беспорядка.

Мы в AdMe.ru обожаем находить на просторах интернета лайфхаки и полезные фишки, которые помогают квартирам становиться уютнее. И сегодня смело добавляем в нашу копилку еще одну порцию крутых решений для ванной.

Функциональное зеркало-шкафчик

Особенно актуально такое зеркало для небольших ванных комнат, где важен буквально каждый квадратный сантиметр пространства. Оно не создает впечатления тесноты, как бывает, например, с зеркалами с полками по бокам. И будет отличным вариантом для косметических средств, которые следует хранить в темном месте и которыми мы пользуемся как раз таки перед зеркалом.

Шторка для ванны с кармашками

В таких кармашках отлично помещается все, чему уже нет места на полочках: расчески, мочалки, скребки и прочие ванные принадлежности.

Мусорная корзина

Иметь небольшую урну прямо в ванной очень удобно, но многие почему-то пренебрегают этой идеей. При этом стоит поставить такую урну в неприметное местечко, и ушные палочки, ватные диски, упаковки от мыла и другие мелочи можно будет просто бросить, а не ходить с ними через всю квартиру. К тому же опустошать ее придется нечасто.

Поднос

Стильный и функциональный способ хранения вещей, которые легко теряются: косметические средства в маленьких баночках, аксессуары для волос, различные тюбики. Просто поставьте поднос там, где удобно лично вам, и получите +100 к красивому интерьеру.

Мочалка-варежка для хранения мыла

Твердое мыло, которое почти закончилось, но которое жалко выбросить, можно сложить в отдельную мочалку в виде варежки. Мочалку удобно хранить на крючке в ванной и использовать и как органайзер, и чтобы помыться — достаточно ее намочить. Разумеется, для купания она подойдет только одному человеку.

Зажим для швабры

Минималистичный девайс, который крепится к стене или любой вертикальной поверхности, удобной именно вам, поможет крепко зафиксировать швабру и положит конец ее постоянным падениям под ноги.

Корзины

Корзины бывают самых разных размеров — от маленьких корзиночек, куда удобно сложить косметику, до больших моделей, в которые можно поместить текстиль (материал корзин натуральный и воздушный, что делает их отличным местом для хранения, например чистых полотенец).

Мыльница-лепесток

Основание мыльницы крепится на присоску в том месте, где вам удобно. Благодаря желобку, по которому вода сливается прямо в раковину, мыло не остается влажным, а сама мыльница дольше сохраняет опрятный вид. Кстати, использовать ее можно не только в ванной — например, в кухне на такую мыльницу можно положить губку для мытья посуды.

Ручка для унитаза

Небольшая ручка крепится к сиденью унитаза и позволяет поднимать и опускать его без лишних негигиеничных прикосновений. Благодаря небольшому размеру она практически незаметна и не создает никаких неудобств при пользовании сантехникой. А еще такое приспособление можно сделать и самостоятельно — понадобится лишь клей и ложка.