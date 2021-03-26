9 трендов, которым уже вовсю следуют знаменитости, а мы еще не в курсе

«То, что вы носите, означает, как вы презентуете себя миру, особенно сейчас, когда контакты между людьми такие быстрые. Мода — это мгновенный язык», — считала великий дизайнер Миучча Прада, и мы не можем с этим не согласиться. А тренды, которые становятся во главе весеннего сезона, подсказывают нам, что самовыражение и креативность — наше все.

Мы в AdMe.ru считаем, что следовать или не следовать моде — добровольное решение каждого, однако знать, что происходит на стильном Олимпе, весьма полезно.

Необычные пальто

Всем любителям креативной верхней одежды дан зеленый свет. Различные цвета, фактуры, принты, только не скука. Этой весной вы можете позволить себе любое безумство. Такие дизайнеры, как Dries van Noten, Prada, Duro Olowu, Dolce & Gabbana, Chopova Lowena, Christopher Kane, Burberry и Christian Dior, следуют этому тренду.

Топы без косточек, которые можно носить без белья

Бюстгальтеры, которые маскируются под топы, можно смело носить, как говорится, и в пир, и в мир. Если вы не знаете, какой вариант выбрать для себя, то посмотрите на коллекцию бюстье без косточек от Alberta Ferretti весна-лето 2021.

Нити на талии

«Нить для живота» — это когда фигура подчеркивается шнурами-нитями. Этот тренд для смелых модниц. Например, Версаче, Кристофер Эсбер и Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Зендая, Соланж, Белла Хадид и Дуа Липа уже вовсю используют этот прием как в своих коллекциях (дизайнеры), так и для выхода в свет (знаменитости).

Брюки свободного кроя

Экстраширокие брюки в тренде этой весной. Так что, если ваши широченные штаны пылились в шкафу, время достать их на свет божий. В этом сезоне такие модные дома, как Chloé и Max Mara, уделяют пристальное внимание широким брюкам с приподнятой талией для сезона весна-лето 2021. А Fendi, Hermès и Chanel предлагают свободные шелковистые брюки с заниженной линией талии.

Вязаные вещи

Вязаным вещам говорят твердое «да» в этом сезоне. И это касается не только классических свитеров и кардиганов. Такая одежда стала одной из самых распространенных тенденций, и множество дизайнерских лейблов, от JW Anderson до Fendi, представили свои коллекции в 2021 году. Так что, если вы прекрасно вяжете, ловите момент.

Больше розового

Один из самых модных цветов весенне-летнего сезона — розовый. В отличие от фуксии, которая раньше была на пике славы, нынешний розовый стал не таким бросающимся в глаза, более романтичным. Такие дома мод, как Prada и Roland Mouret, Raf Simons, Valentino и Chanel, используют его оттенки в своих новых коллекциях.

Объемные силуэты

Пышные рукава буф как никогда актуальны этой весной. Такие дизайнеры и дома мод, как Alexander McQueen, Alberta Ferretti, Loewe, Carolina Herrera, Moschino, Yohji Yamamoto, Givenchy и др., представили свои весьма оригинальные интерпретации романтичного образа.

Цветочный принт

Tom Ford, Valentino, Marni, Carolina Herrera, Duro Olowu, Kwaidan Editions, Molly Goddard и Christopher John Rogers определенно хотят порадовать модниц цветочными принтами в своих новых коллекциях. Причем чем ярче и фантастичнее флора, тем актуальнее. И нет лучше вариантов для цветов, чем платья.

Кожаный люкс

Этот тренд демонстрирует подход «меньше значит больше» — качество важнее количества. Вариантов масса — от экзотической до экокожи, от шикарных платьев миди с объемными рукавами у Gabriela Hearst до макси-юбок от Paco Rabanne. Кстати, классический черный сейчас весьма актуален.