9 ошибок в ношении верхней одежды, которые многие совершают и даже не подозревают об этом

Когда на улице минусовая температура, у многих из нас возникает желание натянуть на себя одеяло и 10 шапок. Но при этом каждой женщине хочется выглядеть эффектно и элегантно, ведь стремление в любой ситуации оставаться настоящей леди никуда не исчезло. На самом деле для этого достаточно просто принимать во внимание цвета и фасоны верхней одежды при выборе остальной части наряда. И использовать несколько простых деталей, благодаря которым привычный образ заиграет новыми красками.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие ошибки в зимнем образе чаще всего совершают девушки и как их можно нивелировать.

Носить шарф с зимней курткой или завязывать его слишком туго

Сочетание пальто или пуховика с голой шеей зачастую портит образ, так как эта прореха демонстрирует все слои, находящиеся под верхней одеждой, и создает впечатление незавершенности. Поэтому модные эксперты рекомендуют дополнять одежду подходящим шарфом. Он добавит наряду женственности и элегантности. И лучше всего не завязывать шарф слишком туго, а оставить «воздух», чтобы визуально не отделять голову от тела, а придать образу легкость и свежесть.

Подбирать негармоничный образ с шубой из искусственного меха

Искусственный мех — это стильная альтернатива одежде из меха животных. К тому же цены на него куда более приятные. Есть несколько деталей, которые стоит взять на заметку, чтобы выглядеть в шубе из искусственного меха утонченно. Хлоя Охайон-Кросби, художник по костюмам и специалист по гардеробу, рекомендует: Учитывать длину шуб. Шуба средней длины или макси, как правило, выглядит более формально, в то время как короткая — повседневно. Но если короткую шубу хочется надеть в официальном контексте, достаточно просто сочетать ее с платьем средней длины или классическими брюками и обувью на каблуке.

Носить минимум аксессуаров, чтобы создать официальный образ. Вместо того чтобы надевать массивные украшения, лучше отдать предпочтение нескольким тонким и минималистичным аксессуарам либо только одному большому. Например, надеть пару маленьких браслетов, кольцо и серьги-гвоздики.

Если же планируется повседневный наряд, то стильным вариантом будет надеть массивные часы и пару сережек-колец. А для более дерзкого имиджа можно дополнить наряд темной шапкой и солнцезащитными очками.

Надевать нейтральные тона или один смелый цвет с однотонной шубой.

Например, если планируется повседневный образ, можно надеть шубу из искусственного меха более спокойного цвета с белым свитером, темными джинсами и парой черно-белой обуви. А если хочется создать яркий наряд, то можно либо надеть шубу смелой расцветки на монохромную одежду, либо, наоборот, дополнить светлую шубу ярко-красным платьем и темно-коричневыми ботинками на низком каблуке.

Носить сумку не по сезону

Дутые куртки особенно хороши в холодную пору. Однако носить привычные сумочки на тонком ремешке с ними становится проблематично. Да и маленькие сумки на фоне объемного пуховика могут визуально сделать силуэт огромным. Поэтому в таком случае Марианна Теодорсен, эксперт по сумочкам Vogue Scandinavia, рекомендует отдать предпочтение более объемной версии классической кассетки с мягкой подкладкой или сумке-мешку.

Неправильно сочетать верхнюю одежду и мини-юбку

Часто, чтобы продемонстрировать свои красивые ножки даже зимой, девушки надевают куртку, шубу или пальто такой же длины, как и мини-юбка под ней. Это смотрится не слишком эстетично: юбку не видно, и может сложиться впечатление, что под верхней одеждой и вовсе ничего нет. Поэтому коуч по стилю Алоис Гуинут считает, что лучшим дополнением к короткой юбке будет более длинная верхняя одежда — миди или макси.

Вносить диссонанс в образ неподходящими головными уборами

Классические береты, шляпы всех фасонов не сочетаются с зимними куртками. Эти головные уборы, как утверждают эксперты, вносят диссонанс в стиль пуховиков и выглядят не совсем уместно. Такие аксессуары лучше носить с пальто или тренчем.

Носить короткую куртку с длинным свитером

Стилист Салли Макгроу отмечает, что длина зимней куртки, шубы или пальто должна быть достаточной для того, чтобы верхняя одежда могла прикрыть все нижние слои. С длинным свитером или кардиганом лучше всего сочетаются пуховики до колен. Потому что кофта, выглядывающая из-под короткой куртки, выглядит довольно странно и визуально режет фигуру на несколько частей, из-за чего силуэт может выглядеть негармоничным: ноги кажутся короче, а тело — шире, чем есть на самом деле.

Выбирать старомодную версию пояса для пуховика

Пуховики не обязательно должны быть пухлыми, как бы тавтологично это ни звучало. Модные эксперты советуют создавать более элегантный образ с помощью пояса, придающего объемному силуэту утонченную форму. Но здесь речь идет не о старомодных версиях пуховика с ремнем, который пришит к нему. Стильным решением будет подвязать талию кожаным поясом с пряжкой.

А какие несоответствия в образе вы замечали у себя или у других?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.