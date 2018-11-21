9 ошибок при планировании кухни, из-за которых вас ждут бесконечная уборка и хлопоты

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Самым уютным местом в квартире, конечно же, является кухня. Здесь мы проводим много времени, поэтому она должна быть удобной и многофункциональной. Однако неочевидные ошибки при планировании кухни могут привести к постоянному дискомфорту. Решили разместить плиту сразу возле холодильника, а на пол положить ламинат? Тогда эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru собрали наиболее распространенные ошибки, а также подготовили полезные советы, которые пригодятся каждому, кто хочет создать идеальную кухню (или немного изменить свою прежнюю).

1. Техника на неправильной высоте

Не стоит размещать кухонную технику слишком высоко или низко. Ориентируйтесь на свой рост, лучшая высота — на уровне вашего пояса. Например, духовку лучше расположить на большей высоте от пола, нежели мы привыкли. В таком случае вам не придется все время нагибаться, чтобы ее открыть.

2. Тяжелые шкафы на легких стенах

Перед тем как вешать полки и шкафы, следует проверить надежность стены. Размещать системы хранения можно только на несущей стене. Тонкая гипсокартонная перегородка не выдержит вес, поэтому лучше не рисковать. Если выбора нет, стоит установить специальные опоры (закладные детали) на такие стены для крепления шкафов.

3. Раковина «неправильной» формы

Стоит отнестись ответственно к выбору раковины. Не гонитесь за красотой, самое важное — это практичность. Если вам всегда нравились круглые, не стоит устанавливать квадратную, так как это вас будет постоянно раздражать. Мойка для кухни должна быть вместительной и выдерживать высокую температуру. Также важно выбрать удобную глубину: по мнению специалистов, 160–200 мм — оптимально и удобно.

4. Незадействованные углы

Углы есть в каждой кухне. В небольшом помещении, где необходимо задействовать каждый сантиметр, важно продумать пустующие углы. Поворотная карусель в угловом шкафу — идеальная замена неудобным ящикам. Складные дверцы стоят чуть дороже, но они незаменимы: можно использовать все пространство внутри, освобождая тем самым видимые поверхности. Угловые или диагональные ящики — другая прекрасная альтернатива простаивающим зонам для хранения. Можно даже разместить там плиту или раковину, однако не забудьте про хорошее освещение.

5. Лишние швы на кухонном фартуке

Многим нравится стеклянный фартук на кухне, это действительно выглядит эффектно. Под стекло можно поместить любые красивые фотообои. Однако стоит помнить, что добиться абсолютной герметичности не удастся, поэтому за стеклом начнут копиться пыль и грязь. Из-за приготовления еды будут появляться разводы. А желание сэкономить и приобрести обычное стекло обернется трещинами и сколами. В итоге кухня будет выглядеть неряшливо и некрасиво. Если все равно хочется использовать стекло, закажите одно длинное стеклянное полотно, а не несколько коротких, собранных встык.

Самый надежный и долговечный фартук делают из закаленного стекла, не экономьте на материале.

6. Недостаточное количество света

Освещение на кухне очень важно. Светлые кухни визуально кажутся более освещенными, однако, если вы предпочли темные шкафы или стены, обязательно продумайте количество светильников. Следует сделать несколько уровней подсветки на кухне: основной свет сверху; свет, направленный на рабочую зону; подсветка и красивая лампа над обеденным столом (если он есть). Также важно разместить выключатели и розетки так, чтобы вам было удобно. В любом случае чем больше света на кухне, тем комфортнее готовить и приятнее в ней находиться.

7. Отсутствие цоколя

Если вам захотелось сделать красивые ножки у ящиков и не подшивать низ, стоит задуматься. Это приведет к необходимости постоянной уборки, накоплению пыли и закатившимся в дальний угол предметам. Поэтому лучше заказать цоколь для кухни — это планка, которая крепится к ножкам гарнитура. Он выполняет несколько важных функций: закрывает пространство под тумбами от пыли и мелкого мусора, к тому же с его помощью кухня выглядит намного более опрятной. Его стандартная высота — 10–15 см.

8. Отсутствие буферных зон на столешнице

Буферные зоны — это необходимые участки рабочей поверхности между холодильником, раковиной и плитой. Ведь сначала нужно достать продукты из холодильника и положить на столешницу, затем помыть и только потом готовить на плите. Также плиту и духовку не стоит устанавливать вплотную к холодильнику: так тот быстро сломается. Нагреваясь от высоких температур, холодильник будет работать на максимуме, пытаясь удерживать холод, и в результате выйдет из строя. Между плитой и раковиной необходимо расстояние не менее 400 мм, чтобы вокруг плиты не было повышенной влажности.

9. Неправильный пол на кухне

Несмотря на популярность ламината, не стоит класть его на кухне, так как от влаги он может рано или поздно вздуться, а хождение по нему сопровождается цоканием и звонким стуком. Полностью выложенный плиткой пол не будет создавать ощущение уюта: ногам будет всегда холодно, а случайно упавшая посуда может оставить скол или разбиться. Поэтому, возможно, лучшим решением будет совмещение плитки и паркета из термодерева. Плитку следует разместить непосредственно возле рабочей поверхности, а деревянный пол — в обеденной зоне.

Сталкивались ли вы с такими ошибками при планировании кухни? Что бы вы еще внесли в список?