9 модных приемов Меган Маркл, которые пригодятся каждой женщине (Про колготки особенно актуально)

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Меган Маркл стала членом королевской семьи только в мае 2018 года. И за этот короткий промежуток времени ее выбор одежды изменился: ничего не поделать, королевский дресс-код обязывает. Но умение стильно одеваться никуда не делось, поэтому образы герцогини всегда элегантны. Иногда она все же идет наперекор устоявшимся правилам, но и при этом выглядит шикарно. В этой статье мы собрали модные приемы Меган Маркл, которые может позаимствовать любая женщина.

AdMe.ru уверен: чтобы выглядеть по-королевски, требуется не так уж много усилий.

1. Подчеркните оттенок кожи

Меган Маркл часто можно увидеть в платьях теплого бежевого или пудрового цвета. И не зря: они как нельзя лучше подчеркивают ее смуглую кожу. Чтобы сделать оттенок кожи преимуществом, для начала стоит определить ваш цветотип. Смуглым девушкам подойдут нюдовые оттенки, а также хаки, марсала, ярко-желтый. А светлокожим стоит отдать предпочтение изумрудному и темно-синему цветам, холодным пастельным тонам.

2. Сделайте акцент на ключицах

Вырез, который открывает ключицы, — отличное решение для тех, кто не готов носить глубокое декольте, но хочет притягивать взгляды. Он выглядит нежно, женственно и поистине по-королевски, но при этом удобно сидит: плечики одежды не спадают, вы можете легко поднять руки. Поэтому Меган Маркл не пренебрегает платьями с таким вырезом.

3. Замаскируйте недостатки фигуры

У герцогини Сассекской не слишком выражены бедра и небольшая грудь, но она умеет подбирать наряды так, чтобы скрыть все недостатки фигуры. К примеру, платье с дополнительной накладкой сбоку, которое визуально делает бедра шире, или двубортное платье, которое, опять же, визуально делает грудь немного больше. Увеличить грудь также помогут накладные карманы, многослойность и акцентные цвета. Тем же, у кого обратная проблема, стоит обратить внимание на кофты и топы без пуговиц, длинные блейзеры или одежду с круглым вырезом.

4. Правильно подбирайте колготки

Колготки могут испортить образ — или сделать его лишь изысканнее. У Меган Маркл же можно подсмотреть одну интересную фишку: колготки в цвет платья. Конечно, этот прием не будет работать, если на вас красное, розовое или, например, зеленое платье. Колготки таких цветов вызовут скорее недоумение, чем восторг. Но если вы любите нюдовые или молочные оттенки, то колготки этих тонов могут сделать образ более гармоничным. Несмотря на то что у герцогини смуглая кожа, такой прием смотрится очень эффектно.

5. Не игнорируйте объемные вещи

Одежда в стиле oversize еще популярна, но сложно представить, чтобы члены королевской семьи позволяли себе ее надеть. Тем не менее герцогиня Сассекская иногда идет наперекор этим нормам. К примеру, надев широкую рубашку в полоску на матчи Уимблдонского турнира. При этом Меган Маркл, конечно, уравновесила ее классическим низом и шляпой, но от этого образ стал лишь эффектнее.

6. Подберите идеальные брюки

Классический брючный костюм может выручить в любой ситуации: и на важной деловой встрече, и на торжестве, если дополнить его яркими украшениями и отказаться от пиджака. Важно лишь подобрать модель, которая идеально сядет на вашу фигуру.

7. Не избегайте аксессуаров

Даже если на вас шикарное платье, не стоит пренебрегать аксессуарами: они могут сделать образ выигрышнее. А еще с их помощью можно расставить яркие акценты. Помимо традиционных украшений вроде браслетов или сережек, на Меган Маркл часто можно увидеть очки, несмотря на то что королевские особы редко носят такой аксессуар. Она умело сочетает их со шляпками и платьями.

8. Грамотно сочетайте цвета аксессуаров и одежды

Герцогиня Сассекская любит носить большие сумки, и она всегда подбирает их так, чтобы цвет гармонировал с платьем или костюмом. И темно-зеленое платье и коричневая сумка — идеальное тому подтверждение. Чтобы правильно подобрать цветовую палитру аксессуаров к вашему основному гардеробу, стоит разобраться в том, какие цвета хорошо сочетаются друг с другом. В этом поможет цветовой круг.

9. Сделайте акцент на талии

Даже если ваша фигура далека от типа «песочные часы», подчеркнуть талию определенно стоит. Меган Маркл делает это как нельзя лучше с помощью пояса и широкой юбки. Такой ход, как и открытые ключицы, делает образ более женственным и изысканным, даже несмотря на то что это конкретное платье — из джинсовой ткани.