9 фишек, благодаря которым даже простой итальянский парень выглядит как суперзвезда

Адриано Челентано, Фабио Каннаваро, Эрос Рамаццотти. При упоминании этих имен в мыслях появляется образ красавца с томным взглядом и неподражаемым шармом. Благодаря им мы так любим страстные итальянские фильмы, песни и даже готовы смотреть футбол. Ответ на вопрос, почему мы каждый раз невольно восхищаемся ими, кроется в итальянском подходе к стилю, особенном отношении к жизни и искусстве соединять все это воедино.

Мы в AdMe.ru не являемся исключением и тоже любуемся итальянскими мачо, поэтому захотели узнать чуть больше о том, как им удается быть такими горячими.

Итальянцам присуще тонкое искусство sprezzatura

Самое важное слово в модном словаре итальянских мужчин — sprezzatura. Этот термин переводится как «нарочитая небрежность». Он идеально передает стиль итальянского мужского образа: одежда должна выглядеть так, как будто ее накинули не задумываясь. Даже если на самом деле провели 4 часа перед зеркалом, решая, какая длина брюк лучше всего сочетается с мокасинами.

Например, можно сочетать сразу все виды верха — футболка, рубашка, пиджак. Часы можно носить не на голом запястье, а надеть поверх рукава рубашки или повязать под них шелковый платок. Главное правило — найти баланс и полагаться на детали.

Мужчины в Италии уделяют особое внимание волосам

Итальянцы не боятся красить или осветлять волосы, мелировать, укладывать гелем и в целом следят за модными тенденциями. Итальянские мужчины, одаренные густыми волнами темных, жестких волос, знают, что лучше не обрезать их коротко. Поход в салон у среднестатистического итальянца осуществляется не реже одного раза в 6 недель, ведь волосы всегда должны быть аккуратными.

Итальянские мужчины не боятся цвета

Посетите любой крупный город Италии, и вы заметите, что мужчины используют столько же оттенков в одежде, сколько и женщины. Главное — выбрать основной смелый цвет и грамотно подобрать сочетание, например пыльно-розовый джемпер с мягким голубым блейзером и кремовыми брюками-чиносами или бирюзовый костюм с белой рубашкой и пальто цвета индиго. Но итальянцы запросто могут носить и красные брюки, выглядя при этом великолепно.

Обязательный атрибут в любое время года — шарф

В Италии шарфы остаются в моде даже в жаркое лето. Носят этот аксессуар тоже по-особенному. Шарф должен свободно свисать на груди, прилегать к шее неплотно и находиться чуть выше грудных мышц. И обязательно один конец должен быть немного ниже, чем другой, чтобы придавать вид в стиле «я только что его накинул». В среднем итальянцу требуется 12 минут, чтобы правильно повязать шарф. И это на минуту больше, чем женщина наносит макияж.

Визитная карточка итальянских мужчин — ухоженные брови

Именно брови отличают итальянцев от всех прочих. Мужчины буквально доводят эту часть лица до совершенства, расчесывают и укладывают.

Костюм может быть не только формальностью

Пиджак и брюки — это, по сути, формальная одежда. Но итальянцы носят костюмы вне зависимости от случая. Секрет в том, чтобы избавиться от традиционных формальностей.

Итальянцы любят повседневные варианты: когда пиджак не так плотно прилегает к телу, как в строгом костюме, и в нем нет подкладки, что создает непринужденную посадку. Итальянцы носят такие пиджаки очень просто — под них надевается рубашка с расстегнутым воротником или футболка, или вообще все вместе.

Любой образ можно дополнить правильной шляпой

Головные уборы не бывают лишними. Будь то классическая шляпа, федора, или традиционные сицилийские кепки Coppola, в которых любили гулять местные мафиози и Адриано Челентано. Италия — страна солнца, поэтому такие аксессуары являются неотъемлемым атрибутом.

Su misura, или индивидуальный подход

Итальянский термин su misura переводится как «сделанный по мерке» или «изготовленный на заказ». Это слово в Италии знает каждый мужчина и понимает разницу между готовой и сшитой по мерке, изготовленной на заказ одеждой. И особое значение имеет индивидуальность. Поэтому итальянские мачо предпочитают не покупать готовый костюм, а сшить его в ателье.

Харизма делает итальянца итальянцем

Важной составляющей итальянской культуры является идея о том, что каждый мужчина должен уметь рассмешить женщину. Одинокие итальянские мужчины часто используют чувство юмора, чтобы просто пофлиртовать, без всяких далекоидущих планов. Им нравится видеть, как женщина смеется и что их обаяние и харизма работают.