8 ошибок, которые мы допускаем, когда хотим сэкономить при ремонте

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Ремонт — дело затратное как по времени, так и по ресурсам. Нам хочется сделать все идеально и по возможности за небольшие деньги. Несмотря на то, что сейчас можно найти материалы по приемлемой цене, все же есть вещи, экономия на которых потом обернется большими затратами. Внутренние работы, выполненные с применением некачественных материалов, — это гарантия того, что вам придется переделывать ремонт не раз. Но опасность кроется не только в финансовой сфере. Например, вы знали, что некачественные окна из ПВХ могут увеличить риск возникновения аллергии и даже астмы?

Мы в AdMe.ru хотим предостеречь вас от подобных ошибок, поэтому детально разберем, на что все-таки стоит потратить больше денег.

Напольное покрытие

Первая причина, по которой стоит выбрать наиболее качественное напольное покрытие, — замена более дешевого варианта будет крайне проблематичной. Перед покупкой продумайте, для какой именно комнаты вам нужен пол. Если это кухня, прихожая, ванная или туалет, то лучше взять плитку, нежели ламинат, так как при протечке вам придется его менять. Для пола в жилых комнатах прекрасно подойдет тот же ламинат или линолеум высшего качества. По эксплуатационным характеристикам они примерно одинаковы.

Обои или любое другое настенное покрытие

Даже для весьма бюджетных проектов дизайнеры рекомендуют брать краску для стен или обои только премиум-сегмента. Дело в том, что хорошая краска ровнее ложится на стену, расход ее гораздо меньше, а дорогие обои не пузырятся и не рвутся при нанесении. Также плюсом качественной краски можно считать ее износостойкость. Она меньше выгорает, как следствие, стены дольше остаются яркими. Кроме того, она гипоаллергенна. Дорогие обои и вовсе очень сложно порвать благодаря своей суперпрочной основе.

Радиаторы

Если ремонтные работы приходятся на отопительный сезон, все намного проще: вы сразу сможете проверить, насколько радиаторы справляются со своей задачей. Если вы делаете ремонт в теплое время года, важно сразу купить качественную модель, так как при замене неудачной батареи может потребоваться новая разводка труб. На правильном радиаторе должен быть регулятор, благодаря которому вы сможете установить именно ту температуру, которая будет комфортна вам.

Сантехника

У некачественного унитаза через пару лет покрытие кнопки (хром) облезет, она начнет заедать, фаянс пожелтеет, а дешевая начинка сливного бачка может прийти в негодность. Так как скрытые системы вообще не всегда поддаются ремонту, лучше, чтобы они изначально были от проверенного производителя. Кстати, в более дорогих моделях фаянс покрыт специальным защитным антибактериальным слоем.

Гидроизоляция и вентиляция

Опасность экономии на инженерном оборудовании в том, что вы не сразу поймете, когда что-то пойдет не так. В данном вопросе лучше нанять профессиональных рабочих и закупить материалы премиум-класса. Так будет меньше шансов, что вы затопите соседей и испортите свой ремонт. К сожалению, сейчас во многих новостроях гидроизоляция не предусмотрена, так что эта работа ложится на плечи собственника квартиры. Также немаловажно наличие в ванной комнате принудительной вытяжки, которая предотвратит образование плесени за счет выдувания влажного воздуха из помещения.

Дерево и конструкции из него

Помимо того, что некачественные деревянные конструкции (двери, мебель и так далее) быстро рассыхаются и деформируются (шпон отслаивается, ручки отваливаются, материал хорошо пропускает звуки), из-за содержания формальдегида они могут еще и нанести вред организму. Лучше выбирайте мебель из сосны: она имеет более мягкую текстуру и ограниченный выбор цвета, зато у нее лучшая шумоизоляция, невысокая цена и приятный внешний вид.

Фурнитура

Если вы хотите, чтобы полки выдвигались плавно, дверцы не скрипели, а ручки не отваливались, выбирайте качественную фурнитуру. Необязательно тратить на это весь бюджет, достаточно выбрать хорошего производителя и заказать стандартный набор. Мы рекомендуем брать детали с запасом, чтобы потом не ломать голову над тем, что подойдет под ваш дизайн.

Розетки

Речь не о качестве розеток (понятно, что оно должно отвечать всем мерам безопасности: хорошая розетка не искрит, так как у нее не будет ослабевать контакт от чрезмерной эксплуатации), а о количестве. Лучше сделать их больше, чем бегать потом по всей квартире с тройниками. Установку розеток и щитков тоже рекомендуется доверить профессионалам с отличными отзывами.