8 ошибок при расстановке мебели, которые совершает почти каждый владелец квартиры

При обустройстве или обновлении квартиры каждый из нас сталкивается с необходимостью купить мебель, а после красиво ее расставить. Но мало у кого получается сделать это так, чтобы жилье стало похоже на уютное гнездышко, а не на склад товаров.

AdMe.ru разобрался, какие ошибки при расстановке мебели мы совершаем и как их исправить. А в бонусе мы указали пару оплошностей, которые допускают практически все, когда занимаются установкой сантехники.

1. Мебель на ковре расположена не по правилам

Дизайнеры выделяют 3 способа расстановки мебели на ковре: Поставить вещи непосредственно на ковер, но так, чтобы от края мебели до конца ковра оставалось 30–45 см.

Сделать так, чтобы никакая мебель на ковре вообще не стояла. В этом случае важно, чтобы он еще и не был слишком мал, поскольку это создаст ощущение беспорядка в квартире.

Расположить мебель так, чтобы только передние ножки стояли на ковре. С помощью этого приема можно визуально объединить в одну группу несколько вещей, например пару кресел и стол.

2. Выбор кухонной мебели до покупки бытовой техники

При оформлении кухни вначале лучше выбрать бытовую технику (холодильник, плиту, посудомоечную машину, микроволновку и прочие необходимые вещи), расставить их в нужных местах, а уже после заниматься подбором гарнитура, обеденного стола и так далее. В противном случае может получиться так, что вам просто не хватит места для размещения бытовых устройств — кухня будет выглядеть заставленной и тесной.

3. Расстояние от кухонного острова до гарнитура меньше 1 метра

Кухонный остров — отличное решение для увеличения места хранения и рабочей площади. Однако работает это только в том случае, если кухня действительно большая. Если комната маленькая, остров только займет место, а помощником не станет. Считается, что во все четыре стороны от него должно быть около 1 метра пустого пространства. Если этому правилу не следовать, по кухне будет трудно передвигаться.

4. Большая ванная не разделена на зоны

Когда площадь санузла действительно большая, часто всю мебель и сантехнику хозяева располагают по стенам, а в середине остается много пустого пространства. Выглядит это не особенно красиво. В этом случае дизайнеры советуют прибегнуть к разделению комнаты на зоны. Сделать это можно с помощью стеклянной стены, перегородки или даже ширмы. Поделить комнату лучше на 2 или 3 части: умывальная зона, туалет и душевая.

5. В комнате отсутствует фокусная точка

Невозможно со вкусом обставить помещение, если в нем нет центра, от которого дизайнер и будет отталкиваться при оформлении. Фокусной точкой может стать вид из окна, камин, акцентная стена (например, если она расписана вручную), какое-то произведение искусства, даже журнальный столик. При необходимости и достаточном размере комнаты таких точек может быть две, но не более, поскольку в последнем случае помещение будет выглядеть захламленным. Часто центром комнаты становится телевизор. Дизайнеры так делать не рекомендуют. Если к вам приходят друзья или родственники, вы будете сидеть возле экрана, а это совсем не способствует беседе. Но, если очень хочется сделать телевизор центральным объектом, расположите диван или кресла не на прямой линии прямо напротив экрана, а полукругом, чтобы можно было комфортно общаться и смотреть друг на друга, а не на дисплей. После того как вы определились с центром комнаты, нужно заняться расположением вокруг него крупной мебели. Как правило, вся эта мебель будет обращена «лицом» к фокусной точке. Только после этого шага можно переходить к детальному декорированию.

6. Рядом стоят предметы примерно одной высоты

Существует правило: когда вы осматриваете комнату, взгляд должен «прыгать», а не двигаться по одной линии. Это достигается за счет мебели разной высоты. Если у вас, например, есть два высоких шкафа, поместите один в левый угол комнаты, а второй — в противоположный; так они друг друга «уравновесят». Не стоит ставить эти шкафы рядом — помещение будет выглядеть заставленным и тесным.

Еще один полезный совет — сочетать различные формы: круглую — с квадратной, прямые линии — с волнообразными. Например, возле прямоугольного дивана лучше поставить круглый или овальный столик, а не прямоугольный или квадратный. Это придаст комнате изюминку.

7. Стол на кухне занимает очень много места

Большой обеденный стол — одно из худших решений для маленькой кухни. Но часто бывает так, что посиделки устраивать хочется, а места мало. В этом случае можно прибегнуть к хитрости: вместо диванчиков или стандартных стульев со спинкой приобретите скамейки или табуреты — их можно прятать под стол. Свободного места будет намного больше.

8. Диван расположен спинкой к двери

Дизайнеры не рекомендуют ставить диван спинкой к двери, поскольку такое расположение создает большой дискомфорт для человека. Вы не сможете расслабиться, сидя спиной ко входу, и, вероятно, будете опасаться (сознательно или нет), что кто-то к вам вот-вот подкрадется. Если возможности переставить диван нет или вы просто не хотите этого делать, создайте искусственный барьер. Поставьте сразу за спинкой дивана какой-то столик, а на столике расположите цветы или лампы — что-то довольно высокое, что загораживало бы того человека, который сидит на диване, от того, кто входит в комнату.

Бонус № 1: унитаз стоит прямо напротив двери

Унитаз прямо напротив двери — с точки зрения дизайна решение неудачное. Его лучше переместить так, чтобы при открытой двери туалет не было видно полностью. При размещении нужно не забыть о том, что по обеим сторонам приспособления должно быть пустое место (в противном случае вам будет неудобно им пользоваться, потому что вы станете ударяться локтями о прилегающую мебель или стены). Достаточным считается расстояние 20 см с каждой стороны.

Бонус № 2: отдельно стоящая ванна занимает всю ширину комнаты

В последнее время многие люди покупают отдельно стоящие ванны, однако не в каждом санузле они смотрятся красиво. Если длина комнаты — 2 м, а сама ванна занимает 1,9 м, смысла ставить ее никакого нет и выглядеть это будет неряшливо. Дело в том, что один из плюсов отдельно стоящей ванны — это возможность помыть пол вокруг нее. Если расстояние до стен составляет всего 10 см, сделать это будет проблематично. Оптимальным считается расстояние от дальней стены — 20 см, а от боковых — около 30 см.