8 модных трендов, которые наглядно покажут разницу между миллениалами и представителями поколения Z

На сегодняшний день поколение Y, или миллениалы, и поколение Z в силу возраста являются главными потребителями в мире, а значит, именно на них ориентируется глобальная индустрия моды. И хотя во многом эти два поколения похожи, например оба они выросли в эпоху развития цифровых технологий, у них есть несколько ключевых различий. Так что зачастую их представления о прекрасном кардинально отличаются, и то, что кажется стильным миллениалам, вызывает у представителей поколения Z лишь ухмылку. Ну и наоборот.

Нам в AdMe.ru стало любопытно сравнить контрастные модные тенденции, которые определили каждое поколение.

1. Заниженная талия vs завышенная талия

В нулевые остромодными были вещи с заниженной талией — это были и джинсы, и юбки, и шорты. Чем больше демонстрировалось кожи, тем лучше. Во многом благодаря этому тренду в моду вошел пирсинг пупка и укороченные топы. Сегодня кроп-топы по-прежнему актуальны, но при этом поколение Z пошло по противоположному пути и предпочитает носить вещи с высокой линией талии, которые все-таки закрывают пупок. Возможно, это связано с распространением бодипозитива и заботой о том, чтобы модные вещи хорошо смотрелись на разных фигурах.

2. Гламур vs гендерная нейтральность

В отсутствие соцсетей на моду миллениалов в немалой степени влияли звезды. Именно в нулевые в нашей жизни появилось слово «гламур» и различные вещи, которые его олицетворяли: брендовые наряды, нарочито дорогие аксессуары, стразы, яркая одежда. В то время многие не стеснялись демонстрировать достаток. Однако в какой-то момент такая показная роскошь приелась и в моду вошел лаконичный и гендерно-нейтральный стиль нормкор. Причем он стал не просто трендом, а образом жизни. Зумеры стали задумываться об осознанном потреблении, и это выражается среди прочего в интересе молодежи к секонд-хенду и винтажной одежде.

3. Женственный стиль vs спортивный стиль

Раньше было модно подчеркивать свою фигуру — одним из самых актуальных предметов женского гардероба в нулевые стали различные бандажные платья. Во многом они стали популярны благодаря Ким Кардашьян. Однако для поколения зумеров, которые ценят комфорт, подобная одежда кажется не самым лучшим выбором. Куда лучше надеть удобную широкую худи или свитшот, тем более что их тоже вполне можно носить как платье. В итоге получается такой универсальный городской камуфляж, который уместен в любой ситуации.

4. Туфли на каблуке vs кроссовки

Зумеры любят универсальную одежду, которая может подходить как для офиса, так и для спортзала. К тому же многие представители этого поколения всерьез озабочены ЗОЖ и стараются много двигаться и заниматься спортом. Конечно, для этих целей как нельзя лучше подходит удобная обувь. Так что если в нулевые с легкой подачи Кэрри Брэдшоу девушки мечтали о паре лодочек от Christian Louboutin или Manolo Blahnik, то сегодня модницы предпочитают стильные кроссовки или босоножки в спортивном стиле. Тем более что крупные бренды быстро сориентировались и предложили покупательницам массу стильных и оригинальных вариантов.

5. Вещи по фигуре vs оверсайз

Оверсайз и многослойность стали важными трендами последних лет. Если раньше многие стремились продемонстрировать хорошую фигуру, то сегодня нередко ее прячут. С одной стороны, это более практично и удобно: никто не заметит, что вы набрали пару килограммов, и не нужно жертвовать своим комфортом. Мешковатая и многослойная одежда защищает вас, как своеобразный кокон. С другой — это отличная инвестиция в ваш гардероб, поскольку она подходит людям с любым типом фигуры.

6. Косой пробор vs прямой пробор

Представители поколения Z утверждают, что миллениалы обожают носить прически с косым пробором. При этом современной молодежи эта тенденция кажется странной и сами они предпочитают пробор посередине. Дискуссия о прическах, определяющих принадлежность к определенному поколению, началась в TikTok. Одна из пользовательниц написала: «Докажите мне, что я ошибаюсь, но я не думаю, что есть хотя бы один человек, который выглядит лучше с боковым пробором, чем со средним». И так появился тред с хештегом #MiddlePartChallenge, в котором многие миллениалы пытались доказать ей обратное.

7. Натуральный мех vs eco-friendly-аналоги

Еще совсем недавно мы не видели ничего плохого в том, чтобы носить вещи из натурального меха. Шуба считалась показателем достатка и даже статуса. Однако сегодня все больше брендов отказывается от использования меха животных в своих коллекциях, а ему на смену приходят вещи из искусственных материалов. Можно сказать, что каждое следующее поколение все больше задумывается о защите окружающей среды и о проблемах экологии, поэтому крупные корпорации прислушиваются к их мнению.

8. Джинсы скинни vs джинсы свободного кроя

Узкие джинсы царствовали довольно долго — как минимум с конца 90-х, и казалось, что они не собираются сдавать своих позиций. Однако как только представители поколения Z выросли, они объявили настоящую войну этому предмету гардероба, утверждая, что скинни как минимум неудобны. На смену им пришли широкие, мешковатые джинсы с высокой линией талии. По мнению зумеров, они на всех смотрятся хорошо и действительно удобные. К тому же не нужно прилагать никаких усилий, чтобы их надеть, в отличие от чересчур узких джинсов, в которые приходилось буквально втискиваться.