8 модных решений 2021 года, глядя на которые хочется сказать: «Где-то мы это уже видели»

Некоторые предметы гардероба — отражение своего времени. К примеру, джинсы с низкой посадкой. В нулевые их носили практически все. Но мода циклична. И наступает момент, когда вещи, которые были отложены много лет назад подальше в шкаф, можно снова доставать и носить. С джинсами на бедрах случилась именно такая история. В этом году они снова на пике популярности.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие еще предметы гардероба, которые сейчас в тренде, были неоднократно популярны в прошлом. И бонусом публикуем советы стилистов о том, как правильно носить вернувшиеся в моду вещи.

Джинсы с низкой посадкой

Создание джинсов с очень низкой посадкой приписывают модельеру Александру Маккуину (Alexander McQueen). Он выпустил их в 1994 году, и такая мода быстро распространилась по всему миру. К слову, специалисты даже проводили расчеты высоты посадки джинсов: у обычных моделей она составляла в среднем около 30 см, в то время как в моделях с заниженной талией — от 10 до 20 см. В 2021 году такие денимы снова вернулись в тренд.

Мини-юбка

В этом сезоне на обложки глянцевых журналов вернулась мини-юбка. Впервые она была в моде в середине 1960-х годов. Один из тех, кого называют ее создателем, — французский дизайнер Андре Курреж (André Courrèges). Когда он выпустил одежду «выше колена», о ней писали как о ​​"лучшей коллекции в сезоне". К концу десятилетия на короткие юбки спрос спал, в моду тогда вошли макси. Но модели мини почти каждые 10 лет совершали феерическое возвращение: в 80-х, 90-х и нулевых.

Брюки клеш

Мода на брюки клеш пришла от американских моряков, для которых такая модель штанов была униформой. В 70-е клеши носили многие знаменитости, к примеру Дэвид Боуи и король рок-н-ролла Элвис Пресли. В последующие годы узкие наверху и широкие внизу штанины были отложены подальше в шкафы. В 1990-е модельеры попытались вернуть их в тренд, но неудачно. И вот в 2021 году с легкой руки Givenchy и Gucci клеши снова в тренде.

Объемные плечи

В этом году дизайнеры предложили нам одежду с объемными плечами, которые многие помнят из 80-х. Они создавали эффект, будто девушка надела одежду бойфренда, которая ей немного великовата.

Клетка

Яркая клетка, уходящая корнями в далекую историю Шотландии, снова в моде. Она была на пике популярности в середине 90-х благодаря музыкантам в стиле гранж, которые носили этот тренд, таким как Nirvana. А после стала востребованной и в 2000-х.

Топ бандо

Топ бандо был актуален в конце 90-х и начале миллениума. Тогда его носили как самостоятельную часть гардероба. В 2021 году этот элемент гардероба стал снова популярен. Сегодня дизайнеры советуют надевать поверх коротких топов спортивные куртки, а сочетать бандо можно с брюками с высокой талией.

Платья-доспехи

Платья-доспехи перерождаются уже который раз. Их историю успеха можно проследить по показам Пако Рабана (Paco Rabanne) — главного популяризатора металлических платьев в мире моды. 20 июля 1969 года весь мир с восторгом наблюдал за высадкой «Аполлона-11» на Луну. Под впечатлением от этого события модницы захотели футуристические платья. Они были в тренде вплоть до середины 70-х. В коллекции 2012 года француз возродил свою знаменитую коллекцию, немного ее изменив. И вот он снова предлагает надеть металлическое платье весной-летом 2022 года.

Платье поверх брюк

Мода на платья поверх штанов вернулась из нулевых, но, как пишут стилисты, в более изящной форме. Если раньше летние сарафаны носили поверх обычных джинсов, то теперь можно увидеть ансамбль из прозрачной туники и свободных брюк. Особое место занимает сочетание платья и брюк в тон.

Бонус: как правильно носить вернувшиеся в моду вещи

Что касается джинсов с низкой посадкой: стилисты рекомендуют обратить внимание на модели со свободным кроем, а не на обтягивающие штаны, популярные в 2000-х.

Мини-юбки в этом году выбирать советуют пестрые, никаких скучных однотонных вариантов. У Chanel они с перьями, Versace украсили свои модели морскими звездами, Missoni предлагают блестящие мини, а Miu Miu расшили юбки цветным бисером.

Брюки клеш сегодня могут быть из разных материалов: трикотаж, деним, кожа. Сочетать их проще простого, как уверяют таблоиды. Футболка, майка, топ или кардиган — все это будет отличным дополнением к расклешенным штанам.

Пиджак с объемными приподнятыми плечами — вещь достаточно сложная. Его важно правильно сочетать с другими элементами наряда. Хорошим вариантом будут широкие брюки, которые сбалансируют образ.

Шотландская клетка придется как нельзя кстати для создания актуального зимнего образа. Юбка с таким принтом будет отлично смотреться с блузкой в ​​тон или коротким свитером. А лучшая обувь для завершения образа — высокие сапоги.

Модные журналы советуют отдать предпочтение моделям кроп-топов с интересными деталями: оборками, необычными бретелями, пышным рукавом на одно плечо. Сочетать короткие топы-бандо рекомендуют с брюками высокой посадки.

С брюками, по мнению модных журналов, удачно сочетается многослойный верх, например длинная туника с курткой. В отличие от актуального в 2000-х образа, на этот раз стилисты призывают отказаться от лишних аксессуаров, сделав свой наряд лаконичным и структурированным.