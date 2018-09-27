7 секретов макияжа для глаз необычной формы. Их используют даже звезды

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Глаза — самая заметная часть лица, и именно ей девушки обычно уделяют больше всего внимания при создании образа. Эталоном считается миндалевидная форма глаз, но что делать тем, у кого глаза узкие, выпуклые или расположены слишком далеко друг от друга? Самое главное — не переживать. Не бывает некрасивой формы глаз — бывает неподходящий макияж.

Мы в AdMe.ru узнали, как правильно нанести косметику, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

1. Близко посаженные глаза

Близко посаженными считаются глаза, расстояние между которыми меньше размера одного глаза. Удачный макияж должен визуально отдалить глаза друг от друга и приблизить их форму к миндалевидным. Добиться этого помогут стрелки: верхняя стрелка должна утолщаться у внешнего угла глаза, а нижняя — занимать треть века, проходя от внешнего уголка глаза к внутреннему. Светлые тени наносятся от внутреннего уголка глаза до середины века, на остальную часть глаза следует нанести темные тени. Чтобы визуально увеличить глаза, можно нанести объемную тушь либо наклеить накладные ресницы на внешние уголки глаз.

2. Глубоко посаженные глаза

Особенность глаз этого типа — скрытая линия складки века, из-за чего макияж на веке практически незаметен. Чтобы сделать глаза более выразительными, следует затемнить внутренние уголки глаз и осветлить внешние. Верхнее веко можно подчеркнуть с помощью стрелок. Чтобы верхняя часть глаза не выглядела слишком громоздкой, нижнее веко можно подчеркнуть карандашом менее насыщенного оттенка. Для данного типа глаз важно подчеркнуть именно их, а не область вокруг, поэтому для макияжа лучше выбирать матовые тени.

3. Маленькие глаза

Маленькие глаза пропорционально меньше других частей лица, и задача макияжа — визуально их увеличить. Чтобы глаз казался больше, нужно подчеркнуть его центральную часть. Для этого можно использовать объемную тушь или накладные ресницы, но в центре они должны быть гуще, чем по краям. Темные тона визуально сделают глаза еще меньше, поэтому верхнее веко лучше подвести карандашом бежевого или бронзового цвета, а нижнее — тенями чуть более светлого оттенка.

4. Выпуклые глаза

Выпуклые глаза, напротив, выглядят слишком большими по сравнению с остальными чертами лица. Сделать их более гармоничными можно с помощью темных теней. Глубокие оттенки (синий, серый и прочие) визуально уменьшат глаза. Но тени не должны быть блестящими, иначе они только привлекут внимание к несовершенной форме глаз. Для большего эффекта тени наносят на внутренние уголки глаз. Подводка, если она есть, не должна быть слишком явной. Лучше ее немного растушевать, чтобы она сливалась с ресницами.

5. Глаза с нависающим веком

Чтобы скрыть нависшее веко, нужно визуально поднять внешние уголки глаз. Сделать это можно с помощью карандаша или подводки. Очень важно, чтобы в уголках линия была четкой. Для большей выразительности взгляда можно нанести темные тени на складку внешнего уголка глаза. Тени и подводку лучше немного растушевать, чтобы макияж не имел явных границ (исключая область в уголках глаз). При нависающем веке тушь лучше наносить только на верхнее веко. Нижнее можно подчеркнуть с помощью подводки или карандаша.

6. Глаза с опущенными уголками

Опущенные уголки глаз лучше всего корректируют брови «вразлет». Для такой формы нужно, чтобы кончик брови был не опущен вниз, а направлен вверх. Визуально «выровнять» глаза помогут и тени темных оттенков: их нужно нанести на внешние уголки глаз, растушевав по направлению к вискам. Подводкой или карандашом глаза подчеркивать не нужно — вместо этого можно накрасить ресницы тушью для увеличения их объема.

7. Широко расставленные глаза

В данном случае нужно визуально уменьшить расстояние между глазами. Для этого внутренние уголки глаз оттеняют темным цветом. Темные тени можно наложить на все подвижное веко, но для внешнего уголка лучше выбрать более насыщенный и глубокий оттенок. Немного приблизить глаза друг к другу поможет и дополнительный слой туши на внутренних уголках глаз. Если хочется использовать тени светлых оттенков, их можно наложить на центральную часть глаз, ближе к бровям.