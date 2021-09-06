7 распространенных ошибок при ношении легинсов

У многих легинсы ассоциируются только со спортивной одеждой. А если мы докажем, что этот предмет гардероба — одна из самых универсальных вещей для создания стильного образа? Так, к примеру, легинсы можно дополнить как каблуками, так и курткой-косухой.

AdMe.ru подготовил список типичных промахов, которые мы допускаем при ношении легинсов, и модных трюков, которые помогут выделиться из толпы.

1. Делайте выбор в пользу легинсов с высокой посадкой

Если оголенные живот и поясница для вас табу, отдавайте предпочтение легинсам с высокой линией талии. Такая модель визуально скрадывает объем бедер, делая силуэт более подтянутым, а ее удобный покрой отлично подходит как для ежедневной носки, так и для занятий пилатесом или йогой. Кроме того, такие легинсы легко сочетаются с топом или блузкой.

2. Избегайте ярких принтов

Крупный принт и кричащие цвета отвлекают внимание от остальных частей наряда. Кроме того, чем больше рисунок, тем сильнее он полнит. Поэтому, если вы хотите выглядеть стройнее и для вас легинсы — это дополнение к образу, но никак не козырь, выбирайте однотонные темные модели.

3. Отдавайте предпочтение длинным легинсам

Несмотря на то, что короткие легинсы завоевали сердца модниц привлекательным внешним видом и удобством, такая модель укорачивает ноги и добавляет нежелательные объемы. Делайте ставку на длинные легинсы, если вы хотите, чтобы ваши ноги казались тоньше, а вы сами — выше.

4. Выбирайте подходящие цвета

Следующий совет применим к любому виду одежды, но многие почему-то им пренебрегают: выбирайте вещи, цвета которых сочетаются с вашим оттенком кожи и цветом волос. Это касается и цвета легинсов.

5. Не заносите легинсы в список исключительно спортивных вещей

Носить легинсы только как спортивную одежду — большая ошибка, которую совершают те, кто не знает, что они прекрасно дополняют любой образ при правильном сочетании предметов гардероба. Их можно надевать по разным поводам (и знаменитости тому подтверждение), от официальных приемов до дружеских посиделок: настолько они универсальны и удобны. Просто смените свои старые кроссовки на туфли или ботинки и наденьте куртку — готово, вы великолепны!

6. Не надевайте легинсы под платье или юбку

2000-е запомнились всеобщей любовью к сочетанию юбок и платьев с легинсами. Сейчас эта тенденция считается пережитком прошлого: подобный образ кажется визуально перегруженным и неоднозначным. Чтобы выглядеть элегантно и непринужденно, дополните образ курткой из искусственной кожи и лаконичными аксессуарами.

7. Монохромный ансамбль может сыграть не в вашу пользу

Монохромный комплект не подойдет тем, кому по душе стильный и современный образ, так как он больше похож на спортивный костюм. Подбирая верхнюю одежду к легинсам, убедитесь в том, что эти две вещи сочетаются друг с другом. Это превращает легинсы из спортивной одежды в универсальный элемент гардероба.