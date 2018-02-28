7 хорошо известных продуктов, которые изменились прямо у нас перед носом. А мы и не заметили

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Мы прекрасно знаем, как выглядит Nutella или батончик Snickers, и даже точно можем сказать, на какой полке в магазине они находятся. Все привыкли, что с годами в них ничего не меняется. А вот и не так. Производители часто вносят свои коррективы, но только самые внимательные могут их заметить.

AdMe.ru собрал для вас самые неожиданные изменения привычных вещей, о которых вы даже не догадываетесь.

1. Стаканчики McFlurry от McDonalds и ежики

В 2006 году активисты по защите дикой природы потребовали от McDonalds изменить форму стаканчиков для мороженого McFlurry, а точнее что-то сделать с отверстием на крышке. Проблема состояла в том, что любители сладкого — ежики — слизывали остатки с выброшенных стаканчиков и застревали в крышке, а после умирали от голода. Бренд решил поддержать защитников и изменил дизайн крышечки, чтобы колючие сладкоежки туда больше не попадались.

2. Скрытые символы от Coca-Cola

В канун рождественских праздников многие компании украшают свои товары соответствующей символикой. Coca-Cola, как обычно, радует всех белыми медведями на банках. Подобный дизайн появился еще в 2016 году, но в канун 2018 года графический дизайнер создал невероятно милую и совершенно незаметную пасхалку для своих фанатов. И если присмотреться, можно увидеть, что на носах у белых мишек серебряные блики описывают контур бутылки Coca-Cola.

3. Апельсин уже не тот?

2 года работы — и новый дизайн не только бутылки, но и самого лого Fanta уже готов. И это не просто новый шрифт или четкие контуры. Это еще и скрытый смайлик, обновленные, более насыщенные цвета. Креативщики из Drink Works утверждают, что новая ассиметричная форма бутылки — революционная и привлекающая к себе внимание.

4. Вес Snickers изменился?

Snickers был придуман в далеком 1923 году, а массово начал выпускаться в 1930-м. Батончики были придуманы для военных, так как их калорийность была высокой (100 г батончика — 507 ккал), что помогало быстро восстановить силы. Состав чудо-конфеты долгие годы не менялся: нуга, арахис, молочный шоколад. И самое главное — в каждом батончике ровно 16 орешков! После войны батончики стали более доступны населению и особенно детям. Медики забили тревогу, ведь это было опасно и могло вызвать разные болезни при переедании. Производители услышали их и пошли на компромисс: они снизили вес батончика на 7 %.

5. Цвет пасты Nutella

Nutella уже не та! Многие ее фанаты разочарованы, а некоторые пришли в ярость. Ведь производитель поменял состав, но никого не предупредил. Паста стала светлее, и что это может означать? Немецкая организация Verbraucherzentrale Hamburg провела исследование и выяснила, что в новой банке содержание сухого молока на 1,2 % больше, чем в старой. Это может означать, что производитель мог пожертвовать количеством какао и уменьшить его, что и объясняет новый цвет продукта. К сожалению, достоверно узнать, какие именно произошли изменения в рецептуре, мы не можем: Ferrero не разглашает долю какао и количество остальных ингредиентов в своем продукте.

6. «Пузырькам нет!» от Skype

Раньше нас Skype радовал «пузырьками», а сейчас — новым цветным дизайном «внутри», но при этом строгим логотипом. Лого выполнен в корпоративном стиле Microsoft, а сам значок приложения остался прежним. Плюс ко всему вы можете пользоваться новыми интересными гифками и дополнительными функциями (подобными тем, что есть в Snapchat).

Бонус

Чипсы Pringles не чипсы

Мы все знаем, что Pringles — это чипсы, которые никогда не бывают поломаны в упаковке и одинаковые по размеру. Но изначально создатели представляли этот продукт картофельной закуской или печеньем. Этот продукт на 42 % состоит из картофеля, а также включает крахмал, мука и другие ингредиенты. В 2008 году Высший суд Великобритании постановил, что Pringles не являются чипсами. Но спустя некоторое время государственные службы Великобритании все же доказали, что этот продукт можно считать чипсами, так как доля картофеля больше остальных ингредиентов.