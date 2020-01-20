7 фактов о магазинах фиксированных цен, которые наконец объяснят, почему там все так дешево

34 1 37 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все чаще в мире появляются магазины фиксированных цен, использующие жесткую ценовую политику. Покупателей такие сети привлекают доступностью товаров и большим выбором. Ведь большинство из нас предпочтет сэкономить, если есть такая возможность.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как магазины фиксированных цен не только не несут убытков от продажи дешевых товаров, но и получают неплохую прибыль.

1. Маленькие зарплаты и большие штрафы

В одном магазине почти никогда не работает больше 2 сотрудников одновременно. Чаще всего для обработки потока покупателей достаточно одной кассы, редко когда открывается вторая. Кроме того, зарплаты в таких магазинах очень маленькие и работники почти не задерживаются на своем месте дольше нескольких месяцев. Это связано еще и с тем, что любая ошибка может стоить очень дорого. За опоздание, например, часто вычитают от 5 до 10 % зарплаты.

2. Низкая цена за счет договоров с производителями

Производители (чаще всего из Китая) продают свою продукцию по более низкой цене, взамен сеть магазинов покупает довольно много товаров. При этом товары продаются с наценкой, которая позволяет магазину получать прибыль.

3. Покупатели не рассчитывают на высокое качество вещей

За счет этого в выигрыше остаются все: производители, чей товар попал на полки магазина, сама сеть, которая на этом зарабатывает, и покупатели, получившие доступные, хотя и низкокачественные товары.

4. Очень маленькие расходы на аренду помещений

Крупным торговым сетям необходимо находиться в удобном для покупателей месте с большой проходимостью. Это всегда либо отдельные здания, либо первые этажи крупных торговых центров, и арендная плата там соответствующая. Магазин фиксированных цен же может позволить себе снять дешевое помещение на рынке или даже в подвале. Это не так сильно сказывается на итоговой выручке, потому что покупатели знают о низких ценах сети и идут в магазин целенаправленно.

5. На рекламу тратится минимальный бюджет

Тем не менее он необходим, чтобы показать покупателям, что магазины существуют. Но расходы на маркетинг гораздо ниже, чем те, что вынуждены вкладывать в свое продвижение классические торговые сети.

6. Низкие цены на самом деле не такие уж и низкие

Тут злую шутку с покупателями играет психологический фактор. Мы видим в магазине фиксированных цен зубную пасту за цену, вдвое меньше, чем в обычной торговой сети, и искренне считаем, что, купив ее, значительно сэкономим. Хитрость между тем кроется в объемах. Часто магазин фиксированных цен продает куда меньший объем товара, чем классическая торговая сеть. С поправкой на размер стоимость оказывается почти идентичной. При этом сравнить одинаковые объемы не получится — в обычных торговых сетях просто не продают товары мелкого объема. Поэтому на ценниках в магазине фиксированных цен никогда не пишут цену за килограмм, как это делают в обычных торговых сетях. А если считать стоимость относительно веса, то часто может оказаться, что в магазинах «все по одной цене» покупка выйдет дороже, чем в классических сетях.

7. Психологический фактор заставляет нас тратить в таких магазинах больше

Когда мы смотрим на низкую цену, то не задумываемся об итоговой сумме, которая может оказаться не такой уж маленькой. А чем больше спонтанных покупок мы совершаем, тем выше оборот и прибыль магазина. Есть еще один психологический момент: заходя в бюджетный магазин, мы ожидаем, что все цены будут низкими, и даже не пытаемся сравнивать их с предложениями других торговых точек. Просто магазин делает минимальную наценку и зарабатывает за счет объема продаж.

Бонус: что стоит взять в магазинах фиксированных цен, а от покупки чего лучше отказаться

Еда Газировка, снеки и фастфуд вроде лапши быстро приготовления ничем не отличаются от тех, что представлены в обычных магазинах. А вот конфеты и шоколад часто дешевле можно купить на развес, да и качество будет лучше. Кроме того, стоит воздержаться от покупки рыбной, мясной и молочной продукции. Товары для дома Тарелки, салатницы, бытовая химия для мытья посуды и удаления налета и ржавчины часто стоят недорого, а по качеству могут быть даже лучше, чем в классических магазинах. Есть смысл присмотреться к жидкому и твердому мылу и отдушкам — они стоят дешевле, но не хуже брендовых товаров. При этом от покупки посуды для готовки лучше отказаться и подождать распродаж в гипермаркетах. Канцелярия Ручки, карандаши, фломастеры, ластики, скрепки, стикеры и прочие офисные принадлежности стоят дешево, а выглядят стильно и ничуть не уступают тем, что представлены в дорогих магазинах канцтоваров.

Средства личной гигиены Зубные пасты и щетки, ушные палочки и жидкости для полоскания рта можно найти неплохого качества и по низким ценам. А вот косметику вроде пудры, туши или лаков для ногтей лучше не брать. Электроника и инструменты Она прослужит очень недолго, а в некоторых случаях может навредить вашему здоровью, так как быстро перегревается и может взорваться. Наборы отверток, насадки которых сделаны из некачественного материала, портят резьбу. То же и с наборами для шитья — иголки и ножницы в них плохого качества. Полезные бытовые мелочи Мелочи для ежедневного использования — пилки, спонжи, наборы для масок, ватные диски, палочки для маникюра, дозаторы для жидкостей, органайзеры и зеркала — можно брать, не переживая о выгоде.

Есть ли у вас определенный список вещей, которые вы покупаете в подобных магазинах? Что туда входит? Помогает ли это вам сэкономить?